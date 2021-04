Drągowski coraz bliżej transferu. Po BVB kolejne duże kluby pytają o Polaka

Bartłomiej Drągowski jest pewnym punktem Fiorentiny. Dobra forma Polaka sprawia, że przykuwa uwagę mocnych europejskich klubów. W ostatnich dniach bramkarz łączony był z Atalantą Bergamo, która byłaby w stanie sprowadzić go za 15 mln euro, jednak dla zespołu z Florencji ta kwota jest niewystarczająca. Ekipa prowadzona przez Giuseppe Iachiniego miała liczyć na aż 30 mln euro. Wcześniej pojawiał się również kierunek niemiecki związany z Borussią Dortmund.

REKLAMA

Zobacz wideo Drągowski już przerósł Fiorentinę. "Bliżej mu do Buffona niż Szczęsnemu"

Michniewicz zdradził, kogo chciałby zatrzymać na kolejny sezon. "Jest bardzo ważną postacią"

Drągowski przejdzie do angielskiego klubu? Pytały o niego trzy zespoły z Premier League

Włoski dziennikarz, Nicolo Schira, przekazał, że Drągowskim znalazł się w orbicie zainteresowań kolejnych klubów, tym razem z Premier League. "Po BvB trzy angielskie kluby - Everton, Tottenham i West Ham - pytały Fiorentinę o Bartłomieja Drągowskiego. Jego kontrakt wygasa w 2023 roku" - napisał na Twitterze dziennikarz "La Gazzetta dello Sport".

W zespole Tottenhamu niepodważalną pozycję ma obecnie Hugo Lloris, w Evertonie broni Jordan Pickford, reprezentant Anglii, a z West Hamem niedawno podpisał nową umowę Łukasz Fabiański.

Dramat Milanu! Długo byli liderem, mogą stracić nawet szansę na awans do LM

Drągowski w obecnym sezonie wystąpił we wszystkich 33 meczach Fiorentiny w Serie A. Polak puścił w nich 52 bramki i zachował sześć czystych kont. W przeszłości był piłkarzem Jagiellonii Białystok i przebywał również od stycznia do czerwca 2019 roku na wypożyczeniu z ekipy z Florencji do Empoli.

Fiorentina na pięć kolejek przed końcem sezonu Serie A zajmuje odległe 14. miejsce w tabeli z 34 punktami na koncie i wciąż musi walczyć o utrzymanie. W kolejnym spotkaniu zespół Drągowskiego zagra na wyjeździe z Bologną, gdzie podstawowym bramkarzem jest inny Polak, Łukasz Skorupski.