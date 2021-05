Bartłomiej Drągowski wyrzucony z ławki rezerwowych! "Dlaczego? Dlaczego?"?

W meczu 37. kolejki Serie A Napoli wygrało 2:0 z Fiorentiną i znacznie zbliżyło się do zajęcia miejsca w czołowej czwórce ligi. Choć spotkanie nie stało na wysokim poziomie, to doszło w nim do wielu kontrowersyjnych sytuacji. Po jednej z nich z ławki rezerwowej wyleciał Bartosz Drągowski, który został ukarany czerwoną kartką.

Drągowski z czerwoną kartką. "Dlaczego? Dlaczego?"

W 53. minucie w polu karnym Fiorentiny doszło do starcia pomiędzy Nikolą Milenkoviciem a Amirem Rrahmanim. Obrońca gospodarzy pociągnął za koszulkę obrońcę Napoli, uniemożliwiając mu uderzenia piłki głową. Początkowo sędzia puścił grę, a decyzję o rzucie karnym podjął po wideokonsultacji.

Z decyzją arbitra nie zgadzali się zawodnicy Fiorentiny, w tym siedzący na ławce rezerwowych Bartłomiej Drągowski. Polak protestował na tyle intensywnie, że sędzia zdecydował się ukarać go czerwoną kartką. To jednak nie uspokoiło bramkarza, który nie chciał opuścić ławki i krzyczał do sędziego "Dlaczego? Dlaczego?". Zawodnika musiał uspokajać jeden z pracowników klubu.

Wykorzystany przez Lorenzo Insigne karny miał decydujące znaczenie dla przebiegu meczu. Po tym trafieniu Napoli przejęło kontrolę nad przebiegiem spotkania, odbierając Fiorentinie szanse na korzystny wynik. W 67. minucie. Napoli przeprowadziło kontratak. Z prawego skrzydła piłkę przerzucono do Lorenzo Insigne, ten odegrał do Polaka, a pomocnik znakomitym strzałem lewą nogą nie dał szans Pietro Terracciano, który w bramce Fiorentiny zastępował Bartłomieja Drągowskiego - tyle że niedługo potem zapadła decyzja o zapisaniu bramki Lorenzo Venutiemu jako samobójczej.