Arbeloa zabrał głos ws. Mbappe przed El Clasico

Już w niedzielny wieczór wszystko może stać się jasne. Jeżeli Real Madryt nie pokona Barcelony na Camp Nou, drugi z rzędu sezon bez zdobytego trofeum będzie faktem. Złość kibiców Królewskich skierowana jest między innymi w stronę Kyliana Mbappe. Jego przyjście w 2024 roku miało otworzyć epokę wielkich sukcesów, tymczasem na Santiago Bernabeu nie było ani jednego powodu do radości.

A przecież miało być inaczej. "Frustracja po porażkach wylewa się teraz na Mbappe. Kibice Realu szybko zapomnieli, jak bardzo chcieli jego transferu. Perez spełnił ich marzenia. Tak samo było kiedyś z Hazardem, a wcześniej z Brazylijczykiem Robinho. Fani Królewskich chcieli ich w zespole, prezes Realu nie mógł tego zupełnie zignorować" - wspomina Dariusz Wołowski, dziennikarz Sport.pl.

Alvaro Arbeloa broni Kyliana Mbappe

Patrząc na statystyki naprawdę trudno jest powiedzieć, że to właśnie Kylian Mbappe jest głównym problemem na Santiago Bernabeu. Przez dwa lata rozegrał sto spotkań w barwach Królewskich. Zdobył 85 bramek, do tego dołożył 11 asyst. Liczby bronią Francuza, a na konferencji prasowej przed meczem z Barceloną przed opinią publiczną obronił go Alvaro Arbeloa.

Mbappe w ostatnim czasie leczył kontuzję, ale ma być gotów na występ w El Clasico. 27-latek znalazł się jednak w ogniu krytyki przez jego krótki wyjazd do Włoch. Na zdjęciach widać było, że piłkarz po prostu dobrze spędza czas, nie przejmując się chaosem w szatni. - Chęć wyrwania z kontekstu uśmiechu piłkarza po treningu to próba wykorzystania sytuacji do przedstawienia spraw w nieprawdziwym świetle - uważa Arbeloa, cytowany przez portal frenchfootballweekly.com.

"Mbappe miał wszystko; musiał wiele poświęcić"

Szkoleniowiec Królewskich podkreślił, że Francuz jest niezwykle ważnym elementem drużyny. - W przypadku Mbappe wszyscy kibice Realu wiedzą, jak wiele wysiłku włożył, aby móc grać w Realu Madryt. W swoim poprzednim klubie miał absolutnie wszystko. Musiał wiele poświęcić, aby znaleźć się w klubie swoich marzeń. Wszyscy widzieliśmy go jako dziecko w dresie Realu - stwierdził.

El Clasico, które może dać Barcelonie drugie z rzędu, a 29. w historii klubu mistrzostwo Hiszpanii, odbędzie się 10 maja o godzinie 21:00. Podopiecznym Hansiego Flicka wystarczy remis, Real utrzyma matematyczne szanse na tytuł tylko w przypadku zwycięstwa. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.