Powrót na stronę główną

Messi wskazał faworytów mundialu. Oni są przed Argentyną

- Musimy wiedzieć, że przed nami są inni faworyci - powiedział na nieco ponad miesiąc przed mundialem Lionel Messi. W ten sposób odniósł się do szans Argentyny na obronę tytułu mistrzów świata. Ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki ostrzegł, że nie będzie to takie proste. Wskazał nawet sześć drużyn, które uważa za głównych kandydatów do zwycięstwa.
Lionel Messi
https://www.youtube.com/watch?v=HhMBBc5HN6k&t=130s

Lionel Messi cztery lata temu po raz pierwszy w karierze sięgnął po tytuł mistrza świata. Wraz z reprezentacją Argentyny wygrał mundial w Katarze, pokonując w finale Francję w serii rzutów karnych. W tym roku 38-latek wystąpi prawdopodobnie na swoich ostatnich mistrzostwach w roli zawodnika. Na miesiąc przed startem imprezy ostrzegł jednak swoich rodaków przed nadmiernymi oczekiwaniami.

Zobacz wideo Co dalej z karierą Szczęsnego? Żelazny: Wojtek przeszedł tę grę. Już jest wygranym

Niepokojące słowa Messiego o Argentynie. "Jest w dobrej formie, ale..." 

Piłkarz Interu Miami udzielił wywiadu Pollo Alvarezowi. Poruszył w nim m.in. kwestię szans swojej drużyny na obronę tytułu i wyraźnie studził entuzjazm. - Reprezentacja jest w dobrej formie, ale wielu zawodników zmaga się obecnie z kontuzjami lub brakiem formy meczowej. Kiedy grupa jest razem, widać jednak wyraźnie, że wszyscy rywalizują, zawsze chcą wygrywać, dają z siebie wszystko i robią wszystko, co możliwe, aby osiągnąć swoje cele. To mistrzostwa świata i wiemy, że zawsze jest ciężko - przyznał.

Messi podkreślał, że ekscytacja argentyńskich kibiców jest zrozumiała, ale przestrzegł przed konkurencją. - Musimy wiedzieć, że przed nami są inni faworyci, którzy są w lepszej formie jako drużyna. Argentyna zawsze będzie walczyć i dawać z siebie wszystko, tak jak robi to od czasu utworzenia tej grupy - dodał.

Zobacz też: Cały świat zobaczył, co zrobił bramkarz w La Liga. Kuriozalne sceny

Messi wskazał sześć drużyn. Oto faworyci mundialu

Dziennikarz poprosił go więc o wskazania swoich faworytów do zwycięstwa. - Francja znów jest bardzo dobra, mają wielu piłkarzy na najwyższym poziomie. Hiszpania i Brazylia, które - choć od jakiegoś czasu nie są w szczytowej formie - zawsze są w czołówce i mają zawodników, którzy mogą grać we wszystkich oficjalnych rozgrywkach. Następnie są standardowi pretendenci: Niemcy, Anglia i Portugalia, która również ma bardzo konkurencyjny zespół. Zawsze zdarzają się też niespodzianki, dziwne rzeczy, których byśmy się nie spodziewali. Jest wiele drużyn na najwyższym poziomie - wyliczał.

Argentyna w trakcie mistrzostw świata zagra w grupie J z Algierią, Austria i Jordanią. Pierwsze jej spotkanie odbędzie się 17 czerwca w Kansas City.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

QUIZ: dopasujesz piłkę do sportu? Tylko 10% osób potrafi to zrobić bez pomyłki. Sprawdź się!
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.