Reprezentant Polski spotkał się z papieżem! To nie żart

Inter Mediolan pokonał Parmę 2:0 w niedzielę i tym samym przypieczętował Scudetto. "Inter Mediolan w meczu z Parmą grał o mistrzostwo Włoch. Przez prawie całą pierwszą połowę miał problem ze sforsowaniem defensywy rywali, aż w końcu sprawy w swoje ręce wziął Piotr Zieliński - jego kapitalne podanie do Marcusa Thurama zamieniło się w asystę. W drugiej połowie zmiennik Polaka ustalił wynik" - relacjonował Hubert Rybkowski na łamach Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Tchouaméni pobił Valverde? Kosecki: Zachowanie piłkarzy jest żenujące!

Inter Mediolan z wyjątkową wizytą przed meczem z Lazio

Polak rozgrywa kapitalny sezon w barwach Nerazzurrich, a włoscy dziennikarze rozpływają się nad jego formą. Sezon we Włoszech wciąż trwa. Już w sobotę, 9 maja o godz. 18:00 Inter rozegra mecz z Lazio. Zanim jednak do niego doszło, zespół udał się z ważną wizytą.

"Mistrzowie Włoch na audiencji u papieża Leona XIV" - poinformował klub w mediach społecznościowych.

Spotkanie było zaplanowano na godz. 10:00 w sobotę. "Wizyta u Ojca Świętego rozpocznie dzień, w którym Inter wybiegnie na boisko przeciwko Lazio na Stadio Olimpico o godzinie 18:00 czasu środkowoeuropejskiego" - informuje klub w komunikacie.

Zobacz też: Włosi pieją z zachwytu nad Zielińskim. Tak podsumowali Polaka

"Szczególny moment dla Interu, mistrza Włoch: z okazji wyjazdowego meczu w Rzymie z Lazio, delegacja klubu zostanie przyjęta na audiencji przez papieża Leona XIV w Watykanie" - czytamy.

Przyszłość Piotra Zielińskiego w Interze

Niedawno w rozmowie z WP SportoweFakty Bogusław Zieliński - ojciec Piotra wypowiedział się nt. przyszłości syna. - Nie było nigdy tematu sprzedaży Piotrka, od nikogo takiej informacji nie usłyszał, do jego menadżera też nie dotarły takie wiadomości. Były to raczej spekulacje w mediach - zapewnił.

- Syn nie rusza się z Interu, ma kontrakt na jeszcze dwa lata. Myślę, że na jeden sezon zostanie na pewno, a co będzie dalej, zobaczymy. Jeżeli wszystko zależy od niego i jest zdrowy, to widzimy efekty na boisku. Włoskie drużyny lubią starszych zawodników, więc ma jeszcze trochę gry przed sobą - dodał.