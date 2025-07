Burza w Hiszpanii. Kibice pokazali, co myślą o ter Stegenie

- To brutalny cios dla lojalnego kapitana. Zawsze był z klubem, nawet gdy sprawy szły źle. A teraz, gdy wraca po skomplikowanej kontuzji, nie dają mu nawet szansy na walkę o miejsce w składzie. Stawiają przed nim konkurenta. Wiemy, jak działają te mechanizmy: powiedzmy sobie wprost, wypychają go - grzmiał Rene Adler o sytuacji Marca-Andre ter Stegena w FC Barcelonie. Niemiec ma kontrakt ważny do 2028 roku, ale trener już przekazał mu, że nie będzie miał zbyt wielu szans do gry w kolejnym sezonie. Na to bramkarz pozwolić sobie nie może, jeśli chce jechać na mistrzostwa świata do USA, Kanady i Meksyku.

Internauci mają inne zdanie ws. ter Stegena niż FC Barcelona

Okazuje się, że nie tylko Adler jest niezadowolony z tego, jak kataloński klub traktuje ter Stegena. Dezaprobatę wyraziło też wielu internautów. Portal fcbarcelonanoticias.com stworzył ankietę, w której wprost zapytał czytelników, co sądzą o zachowaniu Barcelony. Czy jest fair wobec golkipera? I ponad połowa osób sądzi, że Katalończycy postępują źle. Na dzień 15 lipca godzina 8:00 zagłosowało 275 osób, z czego 51 procent osób uważa, że "klub postępuje niesprawiedliwie i powinien umieścić Niemca w składzie jeszcze na rok". Z kolei 49 procent ankietowanych sądzi, że "potrzebuje zmiennika i ter Stegen powinien odejść".

Marc-Andre ter Stegen powalczy o miejsce w składzie. W międzyczasie agenci będą trzymać rękę na pulsie

Co zrobi ter Stegen? Zgłaszają się po niego kolejne drużyny, ale on sam na razie nie rozważa odejścia. Chce udowodnić, że wciąż ma to coś, by stanąć między słupkami Barcelony. Mimo wszystko agenci bramkarza działają w tle i sprawdzają dostępne opcje na rynku. Niemiec nie trenował w poniedziałek z drużyną, o czym pisały hiszpańskie media. Jedni odebrali to jako sygnał, że może faktycznie golkiper odejdzie bądź też jako formę buntu. Później informowano, że najpewniej odczuwał dyskomfort i trenował indywidualnie na siłowni.

Już pod koniec lipca Barcelona wyjedzie do Azji na przedsezonowe tournee. Tam rozegra trzy sparingi w Japonii i Korei, po czym wróci do Europy. 16 sierpnia rozegra pierwszy mecz nowej kampanii La Liga. Jej rywalem będzie RCD Mallorca. Katalończycy przystąpią do tego starcia jako mistrzostwie Hiszpanii. Czy będzie wówczas w ich szeregach ter Stegen? Jeśli mundial 2026 jest dla niego priorytetem, to pewnie nie. Potrzeba mu regularnej gry, a w Barcelonie raczej mieć jej nie będzie.