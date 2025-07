A jednak. Agent ter Stegena już działa! Hiszpanie ujawniają

FC Barcelona musi rozwiązać problem w zespole w związku z nadmiarem bramkarzy. Po tym, jak klub sprowadził Joana Garcię z Espanyolu za 25 mln euro, a także przedłużył umowę z Wojciechem Szczęsnym o dwa kolejne sezony, to Deco i spółka muszą się pozbyć Inakiego Peny oraz Marc-Andre ter Stegena. O ile z tym pierwszym nie powinno być większego problemu, o tyle z Niemcem będzie dużo trudniej. Ter Stegen ma ważny kontrakt do czerwca 2028 r., a w tym czasie może zarobić 42 mln euro. Czy Barcelona dopnie swego?

Te trzy kluby mogą być odpowiednie dla Ter Stegena. "Opcja mało atrakcyjna"

Dziennik "Sport" i radio Cadena SER zgodnie informują, że w piątek doszło do spotkania między Hansim Flickiem a ter Stegenem. Trener przekazał bramkarzowi, że nie będzie miał pewnego miejsca w składzie, a Niemiec zamierza o nie walczyć. W tym czasie agenci ter Stegena sprawdzają wszystkie możliwe opcje. A o jakich mowa? Jednym z nich jest AS Monaco, gdzie w kadrze znajduje się Radosław Majecki, a także Niemiec Philipp Kohn. Na razie ter Stegen odrzucił tę propozycję, ale Francuzi nie zamierzają rezygnować.

Drugim potencjalnym klubem dla ter Stegena jest Galatasaray, z którym rozstał się Fernando Muslera. Mistrz Turcji szuka bramkarza klasy premium. "Ta opcja jest mało atrakcyjna dla Niemca, który priorytetowo traktuje pozostanie w europejskiej elicie" - czytamy w artykule. Trzecia opcja to Inter Mediolan, gdzie klub może sprzedać Yanna Sommera do Galatasaray, co sprawiłoby, że Ter Stegen znalazłby swoje miejsce. W kadrze Interu jest też Hiszpan Josep Martinez.

"Jeśli Ter Stegen zdecyduje się pozostać nieugięty i zostanie w Barcelonie, jego sytuacja w przyszłym sezonie będzie więcej niż kontrowersyjna" - dodają hiszpańscy dziennikarze. Ter Stegen byłby trzecim bramkarzem w hierarchii Barcelony, po Garcii i Szczęsnym.

"Sport" dodaje, że ter Stegen nie pojawił się na pierwszym treningu Barcelony z zespołem z powodu lekkich dolegliwości. Przez to wykonywał ćwiczenia na siłowni.

Ter Stegen występuje w barwach Barcelony od lipca 2014 r., kiedy to trafił z Borussii Moenchengladbach za 12 mln euro. W tym czasie zagrał ponad 420 meczów, w których zachował 175 czystych kont. Poza tym ter Stegen wygrał blisko 20 trofeów z Barceloną, w tym Ligę Mistrzów w sezonie 14/15.