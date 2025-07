Szybko poszło. Pierwszy trening Barcelony, oto co zrobił ter Stegen!

To koniec Marca-Andre ter Stegena w Barcelonie? Na to wygląda po tym, co opublikowały hiszpańskie media. "Mundo Deportivo" zrelacjonowało, że niemieckiego bramkarza zabrakło na pierwszym treningu drużyny po wakacjach. Wiadomo, gdzie wtedy był.