Liga Mistrzów. Kiedy gra FC Barcelona? O której mecz Barcelona - Brest? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

- Nie możemy tak dalej działać! To nie jest 5 czy 10 minut, ale cały mecz. Nie możemy wyjść i dać z siebie tylko 80 proc. To niedopuszczalne. To, co widziałem, nie może być prawdą. Ale bądźcie pewni, że to się nie powtórzy, bez względu na cenę - grzmiał po zremisowanym w sobotę spotkaniu z Celtą Vigo Hansi Flick, który zaznaczył, że jeśli będzie trzeba, piłkarze "będą nawet więcej trenować". Dodał, że tym razem nie odpuści. - Mogę pozwolić sobie na przegraną, bo takie rzeczy się zdarzają, nawet przy remisie, ale nie w ten sposób. Nie będę tolerować więcej takich błędów - podsumował.

FC Barcelona stanie zatem teraz przed trudnym wyzwaniem, by nie tylko przełamać złą passę, ale udowodnić, że to, co pisze hiszpańska prasa, jest nieprawdą. Tamtejsi dziennikarze twierdzą, że rywale "odkryli pułapkę Barcelony". Chodzi oczywiście o pozycję spaloną, na którą od początku sezonu konsekwentnie byli łapani rywale. Najwyraźniej taktyka Flicka została rozczytana, gdyż w ostatnich dwóch meczach średnia spalonych spadła z siedmiu do zaledwie 2,5. "Rywale już wiedzą" - oznajmiono.

Mimo to niemiecki szkoleniowiec podkreśla, że nie zmieni stylu gry. - Jeśli ustawienie jest dobre, trudno zagrać idealną piłkę za plecy, by bramkarz do niej nie zdążył. Pomysł się nie zmieni, ostatnio parę razy zawiodła reakcja - stwierdził na poniedziałkowej konferencji prasowej. Jak się okazuje, w trzecim spotkaniu z rzędu pauzował będzie za to lider Barcelony Lamine Yamal. - Myślę, że to będzie ostatni mecz, który opuści. Musimy poczekać, ale mamy nadzieję, że w sobotę będzie dostępny do gry z ławki rezerwowych - wyjaśnił Flick.

Piątym rywalem FC Barcelony w tegorocznej fazie ligowej będzie Stade Brest. Po inauguracyjnej porażce z AS Monaco, a potem zwycięstwach BSC Young Boys, Bayernem Monachium i Crveną zvezda przyszedł czas na mecz z jedną z pięciu niepokonanych dotąd drużyn. Francuska ekipa to absolutnie sensacja rozgrywek, która parę tygodni temu rozbiła na wyjeździe RB Salzburg 4:0, a pod koniec października zremisowała z Bayerem Leverkusen.

Liga Mistrzów. Kiedy gra FC Barcelona? O której mecz Barcelona - Brest? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIKI]

Mecz FC Barcelona - Stade Brest odbędzie się we wtorek 26 listopada na Estadio Olimpico. Początek o godz. 21:00. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenie Canal+ Sport oraz w internecie w serwisie CANAL+ online. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.