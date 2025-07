Media: Reprezentant Polski zostanie bez klubu. Nagle padło: "Legia"

Damian Szymański występuje w AEK-Ateny od 2020 roku. Najpierw grał w Grecji na wypożyczeniu z Achmatu Grozny, a pół roku później przeniósł się tam na zasadzie transferu definitywnego. Polak był ważnym zawodnikiem tego zespołu, a w zeszłym sezonie rozegrał łącznie 34 mecze, w których zaliczył trzy asysty.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedyś wybił mu zęba, dziś jest jego trenerem. "Nie ma tragedii"

Damian Szymański o krok od odejścia z AEK-u. "Transferowe pomysły Legii"

Jego kontrakt z klubem wygasa w 2027 roku, ale wiele wskazuje na to, że pomocnik niebawem zmieni otoczenie. Takie wieści przekazuje TVP Sport. Zdaniem dziennikarzy powodem tego ma być zmiana trenera. Nowy szkoleniowiec Marko Nikolić nie jest przekonany do naszego piłkarza, który dostał już wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy.

"Nie jest wykluczone, że ateński zespół zaproponuje 30-latkowi rozwiązanie kontraktu. Wszelkie detale mają jednak klarować się w kolejnych dniach" - czytamy w tekście. Obecnie nie wiadomo, gdzie może trafić Szymański. Nad jego przyszłością zastanawia się Piotr Kamieniecki, który uważa, że Polak mógłby przejść do Legii, gdzie zastąpiłby odchodzącego do Strasbourga Maxa Oyedele. "To całkowite gdybanie i luźna myśl, ale przy odchodzącym Oyedele, taki Damian Szymański mógłby całkiem nieźle wpasować się w transferowe pomysły Legii Warszawa" - napisał na Twitterze.

Damian Szymański dzięki udanym latom w Grecji był regularnie powoływany do reprezentacji Polski. Do tej pory w kadrze rozegrał łącznie 18 meczów, w których strzelił dwa gole. Ostatni raz w narodowych barwach wystąpił w czerwcu zeszłego roku, gdy wszedł z ławki w towarzyskim meczu z Turcją.