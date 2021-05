Legenda odchodzi z Bayernu Monachium i krytykuje klub. "Decyzję podejmuję ja!"

Miroslav Klose pracuje w sztabie szkoleniowym pierwszej drużny Bayernu Monachium od maja ubiegłego roku. Jego kontrakt z klubem obowiązuje do końca obecnego sezonu. W rozmowie z "Kickerem" Klose potwierdził, że po sezonie odejdzie z klubu. Były napastnik powiedział wiele gorzkich słów na temat zarządzających zespołem.

Miroslav Klose odchodzi z Bayernu. "O mojej przyszłości decyduję ja!"

Klose zdradził, że nikt z przedstawicieli klubu nie rozmawiał z nim na temat przyszłości. Jak stwierdził, Karl-Heinz Rummenigge i Hasan Salihamidzić pogratulowali mu jedynie ukończenia kursu trenerskiego. Zawodnik odniósł się także do słów Kahna, który powiedział w "Bildzie", że nikt z Bayernu nie mógł złożyć mu obietnicy w momencie, kiedy jasne stało się, że z klubu odejdzie Hansi Flick.

– Obietnice? Co to znaczy! Trudno wyobrazić sobie Olivera Kahna mówiącego w ten sposób. Grałem z nim przez wiele lat, czy to w Bayernie, czy to w reprezentacji narodowej Niemiec. Myślę, że gdyby miał mi coś takiego do powiedzenia, omówiłby to ze mną osobiście w cztery oczy – powiedział Klose w rozmowie z "Kickerem".

Choć przyszłość Klose nie jest znana, to były reprezentant Niemiec deklaruje, że ma kilka interesujących propozycji i wkrótce podejmie decyzję. – Obecnie jestem z drużyną w kwarantannie i nie mogę podjąć ostatecznych rozmów na temat przyszłości [...] O tym, co się ze mną stanie i gdzie będę w przyszłym sezonie - wciąż decyduję ja. Mam bardzo jasny plan. Myślę, że Kahn o tym wie, podobnie jak to, że nie będzie mnie już w Bayernie w przyszłym sezonie – zadeklarował.

Miroslav Klose występował w barwach Bayernu w latach 2007-2011. Dla bawarskiego klubu rozegrał 150 meczów, w których strzelił 53 gole. Według doniesień niemieckich mediów 42-latek mógłby zostać członkiem sztabu szkoleniowego Hansiego Flicka w reprezentacji Niemiec.

