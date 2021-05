Lewandowski nastrzela Gikiewiczowi. I to nie mało. Boniek typuje dokładny wynik

Robert Lewandowski już zapisał się w historii Bundesligi, wyrównując historyczny rekord Gerda Muellera z sezonu 1971/1972. Polak strzelił w tym sezonie 40 goli, a wizja podwyższenia dorobku bramkowego i pokonania legendy Bayernu Monachium jest tematem licznych dyskusji w Niemczech. - Niestrzelenie gola byłoby ważniejsze niż np. ustrzelenie hat-tricka - mówił w ostatniej rozmowie Dietmar Hamann, były reprezentant Niemiec.

Nieco inne zdanie na ten temat ma sam Robert Lewandowski, który gra "po to, aby pobijać rekordy". - Nawet jeżeli Bayern otrzyma rzut karny w ostatniej minucie meczu, to wezmę piłkę i ustanowię rekord - powiedział 32-latek w rozmowie z "Bildem" >>>. Wątpliwości co do pokonania bariery 40 goli w sezonie nie ma prezes PZPN Zbigniew Boniek, który napisał na Twitterze: "Mój typ na sobotni mecz Bayern- Augsburg? 5-1. Cztery gole Lewandowskiego".

Boniek nie ma wątpliwości co do wyniku. Gikiewicz chce pokrzyżować plany Lewandowskiego

W sobotę 22 maja Bayern Monachium zmierzy się z Augsburgiem w ostatniej kolejce tego sezonu Bundesligi. Bawarczycy mają już zapewnione mistrzostwo, jednak jest to ostatnia szansa Lewandowskiego na pobicie legendarnego rekordu. - Wszyscy żyją tym starciem trzech Polaków [w Augsburgu gra jeszcze Robert Gumny], ale w zasadzie to dwóch, czyli Lewy kontra Gikiewicz, bo wszyscy wiedzą, by pobić niemiecki rekord, musi pokonać polskiego bramkarza. I jest o tym naprawdę głośno, nie da się tego nie zauważyć - powiedział we wtorek Rafał Gikiewicz.

"Powinniśmy nakazać Gikiewiczowi przepuścić każdy strzał Lewego"

- Nikt nie będzie odpuszczał, szykuje się fajny mecz. Po takim sezonie traktuję go jako nagrodę i liczę na to, że nie dostaniemy na Allianz Arenie sześciu gongów jak Gladbach [Borussia Moenchengladbach tydzień temu przegrała w Monachium aż 0:6]. Że to o mnie po tym meczu będzie się mówiło, a nie o Robercie Lewandowskim, któremu pokrzyżuję plany, bo 40 bramek to i tak jest fajny wynik - uśmiechnął się bramkarz Augsburga.