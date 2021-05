Hamann apelował do Lewandowskiego, teraz tłumaczy: To byłoby coś niesamowitego

Robert Lewandowski jest o krok od pobicia historycznego rekordu Gerda Müllera. Polak w meczu z Freiburgiem (2:2) zdobył czterdziestą bramkę w tym sezonie Bundesligi i jeśli w kończącym sezon starciu z Augsburgiem trafi do siatki, zostanie samodzielnym rekordzistą. Piłkarze Bayernu chcą pomóc 32-latkowi w dokonaniu rzeczy historycznej, ale Dietmar Hamann, 59-krotny reprezentant Niemiec, już w niedzielę zaapelował do napastnika, by rekordu nie pobijał. I w rozmowie z WP Sportowe Fakty przyznał, że zdania nie zmienia.

Dietmar Hamann apeluje, by Robert Lewandowski nie bił rekordu Gerda Müllera

– Uważam, że gdyby w ostatniej kolejce Bundesligi Robert Lewandowski zdecydował się usiąść na ławce, gdyby nie podjął próby pobicia tego rekordu, to byłoby to coś niesamowitego. W tych trudnych czasach, również dla piłki, pokazałoby, że jest jeszcze miejsce na piękne gesty – powiedział Hamann, który twierdzi, iż "niestrzelenie gola byłoby ważniejsze niż np. ustrzelenie hat-tricka". – W moim przekonaniu dzielić rekord z Gerdem Müllerem byłoby czymś wspaniałym, dużo bardziej wyjątkowym, niż pobicie tego rekordu. Według mnie, gdyby Robert odpuścił, byłby to jeden z najgłośniejszych gestów tego typu w historii sportu. Nie tylko piłki, po prostu w historii sportu. Mówiłby o tym cały świat – twierdzi były piłkarz m.in. Liverpoolu.

To, co zrobił Lewandowski, to Kosmos. "Musimy mieć Roberta. Mamy dla niego pełną szkatułę"

Hamann zaznaczył też, że jego zdaniem "Müller byłby pierwszym, który pogratulowałby Lewandowskiemu". – Ale zdanie Gerda nie ma w tej dyskusji znaczenia – stwierdził emerytowany pomocnik. – Beckenbauer wypowiedział kiedyś słowa, które przeszły do historii: "Bayern nie byłby w tym miejscu, w którym jest teraz, gdyby nie Gerd Müller". Beckenbauer nie wymienił w kontekście budowy klubu Seppa Maiera, Paula Breitnera, siebie czy choćby Rummenigge. Wymienił właśnie Gerda Müllera. I taka jest prawda. Bez Müller nie byłoby Bayernu takiego, jakim jest obecnie. Ba, z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że gdyby nie Gerd, to Lewandowski nie grałby w tym klubie, bo Bayern nie rozwinąłby się aż tak, żeby móc sprowadzać takich piłkarzy – tłumaczył Hamann.

Jerzy Dudek kwestionował zdanie Dietmara Hamanna. "To satyryczny komentarz"

W jego opinie uwierzyć nie mógł Jerzy Dudek, były kolega Dietmara z Liverpoolu. "Nie mógł tego mówić poważnie. Znamy się z Didim dobrze, ale ten komentarz traktuję jako satyryczny" - napisał w felietonie. "Idąc tym tokiem myślenia, my powinniśmy nakazać Rafałowi Gikiewiczowi przepuścić każdy strzał Lewego w następnym meczu, żeby ten jeszcze bardziej wyśrubował ten rekord. Sam Robert pokazał największy szacunek dla Gerda w ostatnim meczu, pokazując jego podobiznę na swojej koszulce" – twierdzi wybitny reprezentant Polski, przypominając, że Lewy założył strój z portretem legendarnego Niemca i napisem "4ever Gerd”.

Robert Lewandowski: "Gerd Müller zrozumiałby, że zamierzam pobić rekord"

Robert Lewandowski szansę pobicia rekordu Gerda Müllera będzie miał w najbliższą sobotę. Wówczas Bayern zmierzy się z Augsburgiem. W rundzie jesiennej monachijczycy wygrali z tym rywalem 1:0, a jedynego gola strzelił właśnie kapitan reprezentacji Polski.

Lewandowski wyrównał rekord Muellera dzięki Muellerowi. "Po co ty te karne ćwiczysz, skoro jesteś czwarty w kolejce?"

– Mam wielki szacunek do dokonań Gerda i tego, co zrobił dla światowego futbolu. Stać na równi z taką osobą to dla mnie coś niezwykłego, ale rekordy są po to, by je pobijać. Müller był bardzo ambitnym napastnikiem. Wydaje mi się, że akurat on by zrozumiał, że zamierzam pobić jego osiągnięcie. Nawet jeśli Bayern otrzyma rzut karny w ostatniej minucie meczu, to wezmę piłkę i ustanowię rekord – powiedział Lewandowski w rozmowie z "Wydarzeniami" Polsatu.

Robert Lewandowski wyrównał rekord Gerda Müllera!

