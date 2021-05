Niemiecki dziennikarz napisał list ws. Lewandowskiego. "Drogi Thomasie Muellerze..."

Dziennikarz Raimund Hinko napisał list do Thomasa Muellera, obecnego napastnika Bayernu, który może pomóc "Lewemu" w pobiciu rekordu Bundesligi. "Jeśli w 90. minucie będzie bezbramkowy remis i będzie można zagrać do wolno stojącego Lewandowskiego, założę się, że oddacie mu piłkę. Gerd Mueller by przyklasnął".

4 Fot. Sven Hoppe / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl