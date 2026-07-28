Nowy debiutant w reprezentacji Polski? Niedługo zagra w Lidze Mistrzów

Reprezentacja Polski nie wywalczyła awansu na mistrzostwa świata, przegrywając 2:3 ze Szwecją w finale baraży. Mimo tego niepowodzenia Jan Urban utrzymał swoje stanowisko i pozostanie selekcjonerem Biało-Czerwonych na kolejny cykl eliminacyjny, tym razem do Euro 2028. Wcześniej jednak ruszy kolejna edycja Ligi Narodów, w której Polska będzie grać w dywizji B z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią. Pierwsze mecze odbędą się już we wrześniu.

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Urban powoła piłkarza Slavii Praga? "Warto przyglądać się i próbować"

Początek nowego sezonu jest idealną okazją dla piłkarzy, by przekonać selekcjonera do wysłania powołania. Jednym z takich zawodników jest Wiktor Nowak, który strzelił dwa gole w debiucie dla Slavii Praga, konkretniej w spotkaniu z FC Slovacko (5:1). Czeski klub lada moment wystąpi w Lidze Mistrzów.

Nowak gra na pozycji środkowego pomocnika, a poprzedni sezon był dla niego absolutnie przełomowy. Najpierw Górnik Zabrze wydał 15 tys. euro latem zeszłego roku, by wykupić go ze Znicza Pruszków. Potem Nowak trafił do Wisły Płock na roczne wypożyczenie, gdzie był ważną postacią w zespole Mariusza Misiury. Ostatecznie Górnik nie włączył Nowaka do kadry na mecze w eliminacjach Ligi Mistrzów, bo Slavia Praga kupiła go za 2,4 mln euro.

Trener Slavii zachwyca się Nowakiem. "Pokazał swoją produktywność"

Nowak był chwalony po pierwszym meczu Slavii przez trenera Jindricha Trpisovsky'ego.

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- Jest pewne podobieństwo między Wiktorem a Tomasem Souckiem z West Hamu, ale powiedziałbym, że bardzo dalekie. Soucek świetnie gra głową, a Wiktor ma szerszy zasięg i lepszy strzał. Wiktor będzie grał wyżej, a jego ogromnym atutem jest gra w ataku. Widzę w nim duże zaangażowanie i drużyna szybko go polubiła. Ma świetną osobowość. Nigdy nie widziałem, by robił coś tylko na 90 proc. W meczu pokazał swoją produktywność i to wejście w pole karne - powiedział szkoleniowiec.

- Jestem szczęśliwy i dumny. Nie tylko z siebie, ale ze wszystkich. Pierwszy gol... to było jak sen. A potem przyszło drugie trafienie. Najważniejsze jest to, że wygraliśmy i że pomogłem drużynie. Za każdym razem, gdy szybko strzelam, to mnie motywuje. Piłkarz musi wierzyć w siebie, mieć pewność siebie, inaczej nie odniesie sukcesu. Slavia gra zupełnie w innym stylu niż ten, do którego byłem przyzwyczajony w Polsce. Chcę się ciągle rozwijać - dodał Nowak po swoim debiucie.