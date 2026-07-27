Zieliński będzie miał nowego kolegę w klubie. To legenda Manchesteru

"John Stones opuści Manchester City latem, kończąc niezapomniany i niezwykle udany dziesięcioletni pobyt" - taką informację już w kwietniu opublikował angielski klub. Wraz z nim piłkarz zdobył aż 19 trofeów i był jednym z pierwszych transferów legendarnego Pepa Gurdioli. W poprzednim sezonie borykał się jednak z wieloma problemami zdrowotnymi i ostatecznie ekipa z Etihad Stadium nie zdecydowała się kontynuować tej współpracy. Piłkarz długo pozostawał bez klubu, ale wydaje się, że w najbliższych dniach ten stan ulegnie zmianie.

REKLAMA

Zobacz wideo KIEDYŚ RZĄDZIŁY TU GANGI, TERAZ FIFA ROBI MUNDIAL. MIESZKAŃCY MAJĄ DOŚĆ

Media: John Stones trafi do Interu Mediolan. Tyle zarobi we Włoszech

Kilka godzin temu pojawiła się informacja o możliwym transferze Anglika do Interu Mediolan, aktualnego mistrza Włoch. Sprawa nabrała tempa, i jak się okazuje, jest już na finiszu, o czym donosi Fabrizio Romano. Z jego strony padło słynne: "here we go!".

"Zatwierdzenie warunków kontraktu właśnie nadeszło, wszystko zostało potwierdzone" - przekazał dziennikarz na X. Na jak długo Stones zwiąże się kontraktem z nowym pracodawcą? "Umowa będzie obowiązywać do czerwca 2028. Nie będzie w niej opcji na dodatkowy rok" - czytamy. Wiadomo też, ile stoper zarobi we Włoszech. "Pensja około 4 mln euro netto za sezon" - ujawnił Romano, dodając, że wkrótce Anglik przejdzie badania medyczne. Jeśli te przebiegną zgodnie z planem, to na dniach Stones zostanie piłkarzem Interu.

Zobacz też: Kompromitacja Maldiniego. I to już po 17 dniach.

Ostatnie miesiące nie należały do łatwych dla Stonesa

Tym samym Piotrowi Zielińskiemu przybędzie nowy kolega w szatni. Ba, może on okazać się sporym wzmocnieniem dla drużyny. O tym, że wciąż ma spory potencjał, mimo 32 lat na karku i licznych urazów, świadczy m.in. jego występ na MŚ 2026. Zagrał w pięciu spotkaniach, w dwóch z nich w pełnym wymiarze czasowym. Zabrakło go jednak w decydującym o brązowym medalu starciu z Francją (6:4). Łącznie w kadrze rozegrał aż 94 mecze, zdobywając trzy bramki.

Do jego potencjalnego debiutu powinno dojść 22 sierpnia, kiedy to Inter zainauguruje sezon. Jeśli w najbliższych godzinach podpisze kontrakt, to nieoficjalnie może zagrać już 1 sierpnia i to przeciwko byłemu pracodawcy. Tego dnia ekipa z Mediolanu zmierzy się towarzysko z Manchesterem City.