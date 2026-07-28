Robert Lewandowski ma za sobą dwa spotkania w barwach Chicago Fire, 107 minut spędzonych na murawie, ale póki co, zero bramek. "Wciąż nabiera pełni formy i wygląda na nieco zardzewiałego. (...) Jego pierwszy tydzień nie był wymarzony. Na razie nie ma powodu do obaw, ale jest to sytuacja, w której, jeśli zajdzie taka potrzeba, uwaga mediów będzie rosła" - pisał Tom Bogert z "The Athletic".

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Zobacz wideo Hit! Polonia w Chicago oszalała na punkcie Lewandowskiego

Pini Zahavi ujawnia ws. Lewandowskiego. To zadecydowało o wyborze MLS

Wiele osób krytykowało Lewandowskiego za wybór Chicago Fire. "Chciał jeszcze przez dwa lata zarabiać dużą kasę, bo tylko o to chodzi. Ambicji sportowych nie możesz mieć żadnych, jeśli idziesz do Chicago Fire" - pisał dosadnie Zbigniew Boniek na łamach weszlo.com. Wydaje się jednak, że pieniądze nie były głównym powodem, dla którego polski napastnik wybrał MLS.

O szczegółach opowiedział Pini Zahavi. Agent Lewandowskiego ujawnił w rozmowie z WP SportoweFakty, dlaczego jego klient postawił na ligę amerykańską. - Bo szefowie Fire walczyli o niego mocniej, niż ktokolwiek inny. Rzadko zdarza się, aby jakaś drużyna tak bardzo chciała piłkarza - zaczął Zahavi. Opowiedział, jak przejawiała się ta chęć zakontraktowania Lewandowskiego.

- Nie możesz sobie tego nawet wyobrazić: byli cierpliwi, zdeterminowani, kreatywni. Robili wszystko, aby przekonać Lewandowskiego. Wszystko! Niczego nie udawali, naprawdę oszaleli na jego punkcie. I zaoferowali mu drugi najwyższy kontrakt w MLS, tuż po Leo Messim - wyliczał. - Chicago naprawdę pragnęło Roberta... - podkreślił.

"Pomyślałem, że warto spróbować"

Zahavi zdradził, kiedy doszło do pierwszego kontaktu ze strony Chicago Fire. - Rok temu. Spotkaliśmy się w moim apartamencie w Londynie, był tam trener Gregg Berhalter, do tego kilku gości z zarządu. Dobrze to pamiętam, zaczęliśmy rozmawiać około północy. Zapytali o Lewandowskiego. "Ma kontrakt i pragnie zostać w Barcelonie" - odparłem. Ale oni nie odpuszczali - mówił. - Jakiś czas później Gregg do mnie zadzwonił i znów zaczął pytać. Pomyślałem, że warto spróbować - dodawał.

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Czy Lewandowski odniesie sukces w MLS? Jak na razie jego drużyna zawodzi. Oba spotkania z Polakiem w składzie przegrała. Najpierw 2:3 z Interem Miami, a później aż 1:3 z New York City. Lewandowski nie miał jeszcze okazji rozegrać pełnego meczu. Kto wie, może szansę otrzyma w niedzielę, 2 sierpnia. Tego dnia, o godzinie 2:30 czasu polskiego rozegra pierwsze domowe spotkanie z Charlotte FC. Ekipa Polaka zajmuje obecnie czwarte miejsce w Konferencji Wschodniej po 16 meczach. Na koncie ma 26 punktów, o 13 mniej od lidera, Nashville SC, ale też o jedno starcie rozegrane mniej.