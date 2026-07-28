Gołota nie dowierzał. Tak zareagował na zarobki Lewandowskiego w USA

Słynny przed laty pięściarz od trzech dekad jest mieszkańcem Chicago. Osiedlił się tam na początku lat 90., gdy w wadze ciężkiej święcił swoje największe triumfy, ale i w drodze na sportowy szczyt doznawał najbardziej spektakularnych porażek. Gołota mieszka w prestiżowej dzielnicy Northbrook.

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Gołota o transferze Lewandowskiego. "Nie dziwię, że tu przyszedł"

Robert Lewandowski jest dopiero na progu swojej kariery na boiskach MLS. Bez wątpienia należy do grona największych gwiazd ligi, choć nie pokazał pełni swoich możliwości ani w debiutanckim spotkaniu z Interem Miami (2:3), ani w ostatnim meczu z New York City FC (1:3), w którym tuż po przerwie wszedł na boisko.

"Chicago Fire zagrało fatalnie i zasłużenie przegrało 1:3. Robert Lewandowski niestety dostosował się poziomem gry do reszty zespołu. Kapitan reprezentacji Polski na razie zagrał dwa mecze w MLS i oba przegrał, nie strzelił też żadnego gola. Kolejną okazję na zmianę tego bilansu będzie miał w niedzielę 2 sierpnia - tego dnia Chicago Fire zagra u siebie z Charlotte FC" - napisał na naszych łamach dziennikarz Sport.pl Bartosz Naus.

Zdaniem wielu, Robert Lewandowski dawno nie grał w tak słabej drużynie. Zderzenie z możliwościami drużyny z Wietrznego Miasta mogą więc szokować 37-latka. Dlaczego więc wybrał ofertę z Chicago? Podczas oficjalnej prezentacji przyznał, że nie wyobrażał sobie występów w Europie w innym niż Barcelona klubie. Andrzej Gołota ma jednak swoją opinię.

- Ile [Robert Lewandowski - przyp. red.] tam dostał? Nawet 20 mln dolarów? Co ty gadasz? To takie pieniądze są w amerykańskiej piłce? Już się nie dziwię, że tu przeszedł. Można się przemęczyć - stwierdził w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Podana wyżej kwota zawiera już ewentualne bonusy. Ta bazowa to około 16 mln dolarów, co i tak jest gigantycznym zastrzykiem gotówki dla 37-letniego napastnika.

- Piłka nożna jest sportem numer pięć w Stanach. Popularna jest głównie do college'u. Potem liczą się już inne sporty. Może właśnie o to Lewandowskiemu chodziło, żeby pod koniec kariery mieć trochę spokoju? - zastanawia się Andrzej Gołota.

Kolejny mecz Chicago Fire zaplanowano na niedzielę 2 sierpnia. W nocy polskiego czasu (start o godz. 2.30) drużyna Roberta Lewandowskiego zmierzy się na swoim stadionie z ekipą Charlotte FC. Relację na żywo z tego spotkania przeprowadzi portal Sport.pl oraz będzie ona dostępna w aplikacji Sport.pl LIVE.