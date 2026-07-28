Gołota nie dowierzał. Tak zareagował na zarobki Lewandowskiego w USA

Słynny przed laty pięściarz od trzech dekad jest mieszkańcem Chicago. Osiedlił się tam na początku lat 90., gdy w wadze ciężkiej święcił swoje największe triumfy, ale i w drodze na sportowy szczyt doznawał najbardziej spektakularnych porażek. Gołota mieszka w prestiżowej dzielnicy Northbrook.
Robert Lewandowski jest dopiero na progu swojej kariery na boiskach MLS. Bez wątpienia należy do grona największych gwiazd ligi, choć nie pokazał pełni swoich możliwości ani w debiutanckim spotkaniu z Interem Miami (2:3), ani w ostatnim meczu z New York City FC (1:3), w którym tuż po przerwie wszedł na boisko.
"Chicago Fire zagrało fatalnie i zasłużenie przegrało 1:3. Robert Lewandowski niestety dostosował się poziomem gry do reszty zespołu. Kapitan reprezentacji Polski na razie zagrał dwa mecze w MLS i oba przegrał, nie strzelił też żadnego gola. Kolejną okazję na zmianę tego bilansu będzie miał w niedzielę 2 sierpnia - tego dnia Chicago Fire zagra u siebie z Charlotte FC" - napisał na naszych łamach dziennikarz Sport.pl Bartosz Naus.
Zdaniem wielu, Robert Lewandowski dawno nie grał w tak słabej drużynie. Zderzenie z możliwościami drużyny z Wietrznego Miasta mogą więc szokować 37-latka. Dlaczego więc wybrał ofertę z Chicago? Podczas oficjalnej prezentacji przyznał, że nie wyobrażał sobie występów w Europie w innym niż Barcelona klubie. Andrzej Gołota ma jednak swoją opinię.
- Ile [Robert Lewandowski - przyp. red.] tam dostał? Nawet 20 mln dolarów? Co ty gadasz? To takie pieniądze są w amerykańskiej piłce? Już się nie dziwię, że tu przeszedł. Można się przemęczyć - stwierdził w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.
Podana wyżej kwota zawiera już ewentualne bonusy. Ta bazowa to około 16 mln dolarów, co i tak jest gigantycznym zastrzykiem gotówki dla 37-letniego napastnika.
- Piłka nożna jest sportem numer pięć w Stanach. Popularna jest głównie do college'u. Potem liczą się już inne sporty. Może właśnie o to Lewandowskiemu chodziło, żeby pod koniec kariery mieć trochę spokoju? - zastanawia się Andrzej Gołota.
Kolejny mecz Chicago Fire zaplanowano na niedzielę 2 sierpnia. W nocy polskiego czasu (start o godz. 2.30) drużyna Roberta Lewandowskiego zmierzy się na swoim stadionie z ekipą Charlotte FC. Relację na żywo z tego spotkania przeprowadzi portal Sport.pl oraz będzie ona dostępna w aplikacji Sport.pl LIVE.