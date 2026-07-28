Kowalczyk wskazał faworyta do mistrzostwa Polski. "Zostali najlepsi"

Zakończyła się pierwsza kolejka Ekstraklasy i kibice już mogli być świadkiem kilku zaskakujących rezultatów. Największą niespodzianką bezsprzecznie jest utrata punktów przez Lech Poznań. Mistrzowie Polski nie poradzili sobie przed własną publicznością z Cracovią. Dla Kolejorza jednak ważniejsze są eliminacje do Ligi Mistrzów.

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Po pierwszych dziewięciu spotkaniach sezonu ligowej tabeli przewodzi Zagłębie Lubin. Drużyna Leszka Ojrzyńskiego pokonała 2:0 Piasta Gliwice, choć trudno było nazwać ten występ mianem godnego lidera. "Warto ten wynik docenić, bo gospodarzom po przerwie przynajmniej się chciało grać. Po pierwszej połowie nie było to wcale takie oczywiste" - tak poniedziałkowe spotkanie Ekstraklasy opisał Bartosz Naus ze Sport.pl.

Wojciech Kowalczyk przyznaje: "To faworyt do wszystkiego"

Zakończenie pierwszej kolejki to również moment na pierwsze podsumowania oraz pierwszą rewizję przedsezonowych predykcji. - Mamy jednego kandydata do wszystkiego. Znaczy, do wygrania wszystkiego w Polsce, no bo przecież nie Ligi Mistrzów - tak przyszłość próbuje przewidzieć Wojciech Kowalczyk w swoim vlogu opublikowanym na kanale Weszło. O jaką drużynę chodzi?

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Rzecz jasna o Lecha Poznań, który przystępuje do obrony zdobytego w poprzednim sezonie tytułu. - Chciałbym tutaj pochwalić wszystkich zarządzających Lechem Poznań, trenera Frederiksena, że też chciał utrzymać ten zespół. Były wydatki. Mówiąc otwarcie, 15 milionów euro. Ale brawo. Ta drużyna jest gotowa na walkę o Ligę Mistrzów - jasno stwierdził były napastnik Legii Warszawa.

To jest cel Lecha Poznań

Wymienił też, dlaczego będzie kibicować Kolejorzowi na drodze do europejskiej elity. - Nie było wyprzedaży, zostali najlepsi. [Odeszli] ci, co mieli odejść, bo z formą nie dojeżdżali już w poprzednim sezonie, na przykład Milic. Mamy następcę z fantastycznym golem. Z przodu wybór różnych gwiazd. Będą się zdarzały problemy, typu niewygranie meczu w Ekstraklasie przez brak skuteczności, tak jak ostatnio z Cracovią, ale chyba najważniejszym celem jest Liga Mistrzów - ocenił Wojciech Kowalczyk.

Na drodze do Ligi Mistrzów podopieczni Nielsa Frederiksena muszą się rozprawić z trzema rywalami. Pierwszego mają już na deskach, gdyż Lech wygrał na wyjeździe z Aarhus GF aż 4:1 i rewanż wydaje się formalnością. Mecz ten odbędzie się w środę 29 lipca o 19:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.