172 mecze w Rakowie Częstochowa, 62 gole i 39 asyst - Ivi Lopez przez sześć lat pokazywał magię na boiskach Ekstraklasy. Nawet wtedy, gdy nie mógł grać z powodu poważnej kontuzji - zerwania więzadła krzyżowego - to kibice czekali ze zniecierpliwieniem na jego powrót do zdrowia. I nic dziwnego, to był jeden z najważniejszych trybików w maszynie Marka Papszuna.

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Ivi Lopez ma nowy klub. Tam zagra legenda Rakowa

W poprzednim sezonie Ivi Lopez nie był już tak istotną postacią Rakowa, jak we wcześniejszych latach. Hiszpan w Ekstraklasie nie rozegrał nawet 900 minut, a we wszystkich rozgrywkach strzelił 5 goli i zanotował dwie asysty. Było jasne, że zbliża się jego koniec w Rakowie. I rzeczywiście. Raków jeszcze przed końcem sezonu ogłosił, że Ivi Lopez odejdzie z klubu.

Musieliśmy chwilę poczekać na nowy klub Hiszpana. W maju pojawiały się nawet plotki, że może trafić do Legii Warszawa. Tak się jednak nie stało. 27 lipca Ivi Lopez został zawodnikiem Iraklisu Saloniki. To beniaminek greckiej Superligi.

Były piłkarz Rakowa będzie jedną z największych gwiazd nowego zespołu. Oczekiwania są duże, co widać nawet po oficjalnym komunikacie, gdzie wspomina się o "świetnych występach w Hiszpanii oraz w Polsce, gdzie spędził najlepsze lata swojej kariery". Przypomniano też, że z Rakowem zdobył mistrzostwo Polski oraz wygrał dwa puchary i Superpuchary Polski.

Czy Ivi Lopez odnajdzie się w Grecji? Zobaczymy już niedługo. Iraklis rozpoczął już przygotowania do kolejnego sezonu. Grecy zagrali mecz towarzyski z włoską Bologną, który przegrali 0:2. Przed nimi jeszcze spotkania towarzyskie z Palermo, Parmą i Cremonese. Sezon greckiej Superligi Iraklis rozpocznie od meczu z AEK-iem, który odbędzie się 22 sierpnia.