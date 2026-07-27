W tym tygodniu dowiemy się, ile polskich drużyn zagra w III rundzie eliminacji europejskich pucharów. Optymistą w tej sprawie nie jest jeden z ekspertów. Były reprezentant Polski Wojciech Kowalczyk wprost mówi o możliwej kompromitacji pucharowiczów.

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Kowalczyk mówi wprost. Ostrzega przed kompromitacją

- Formę trzeba łapać szybko. Biorąc pod uwagę to, jak wygląda GKS Katowice na starcie tego sezonu, nie wiem, czy to nie będzie kompromitacja, takie odpadnięcie z Żyliną. Łatwo tracone bramki, nie do końca funkcjonujący zespół. A to jest tylko Żylina - zauważył Kowalczyk we vlogu wyemitowanym przez WeszłoTV.

- Lech awansował. Górnik nawet jak nie awansuje, to gra dalej, bo ciężko się spodziewać, żeby turecki wicemistrz kraju zagrał tak nieskutecznie. Cud by się wydarzył w Zabrzu, gdyby Górnik przeszedł Fenerbahce. No i jeszcze jest Raków. Szczerze? Nie zdziwię się, jak tam dojdzie do jakiejś dogrywki na tej Malcie. W Częstochowie Raków uciekł spod topora. To byłoby dopiero ciekawe, jak przed chwileczką mieliśmy cztery drużyny w Lidze Konferencji, a nagle się okaże, że może zostaniemy z jedną - dodał Kowalczyk.

Jak wygląda plan meczów z udziałem polskich drużyn w tym tygodniu? W środę 29 lipca w Poznaniu dojdzie do meczu Lecha z Aarhus (19:00), a w Zabrzu Górnik zmierzy się z Fenerbahce (20:00). Oba spotkania zostaną rozegrane w ramach II rundy eliminacji do Ligi Mistrzów.

W czwartek 30 lipca swój los poznają Raków Częstochowa i GKS Katowice. Wyjazdowy mecz zespołu Dawida Kroczka z Maltańczykami z Valletty o 19:30, a domowe spotkanie zawodników Rafała Góraka ze Słowakami z Żyliny o 20:30.