Sceny w Holandii. Van Basten starł się z Erikiem ten Hagiem! Poszło o mecz z Polską

Reprezentacja Polski w pierwszym meczu na mistrzostwach Europy zmierzyła się z Holandią. Ekipa Michała Probierza świetnie rozpoczęła to starcie i objęła prowadzenie po golu Adama Buksy. Niestety nie utrzymała korzystnego wyniku do końca. Holendrzy finalnie okazali się lepsi i wygrali 2:1.

Sprzeczka ten Haga i Van Bastena po meczu z Polską

Polacy i tak zaprezentowali się bardzo dobrze na tle faworyzowanego rywala, u którego nie brakuje gwiazd. Jedną z nich jest 21-letni Xavi Simons z RB Lipsk. Zawodnik nie spisał się jednak najlepiej i w 62. minucie jego miejsce na boisku zajął Donyell Malen. Poziom gry Simonsa wywołał poruszenie w holenderskim programie NOS Studio Fussball.

- Nie podobał mi się. Był trochę rozczarowujący - powiedział Marco Van Basten, który przypomniał zmarnowaną sytuację Simonsa, gdy oddał strzał obok bramki po wślizgu Jakuba Kiwiora. - Jeśli jesteś pewny siebie, mijasz zawodnika. Tak postępuje zawodnik, który ma pewność siebie. To jest coś, co musisz zdobyć sam, bo nie ma nikogo, kto by ci to dał. Trzeba na to ciężko pracować - dodał. Z byłym legendarnym piłkarzem nie zgodził się Erik ten Hag, który stanął po stronie młodego zawodnika.

- Nie wydał mi się aż tak rozczarowujący. Nie grał świetnie, ale myślę, że miał dobre zagrania. Kilka dobrych akcji, ale nie zawsze było łatwo mu przejąć piłkę. Miał dobre momenty - skwitował trener Manchesteru United.

Xavi Simons w ubiegłym sezonie był wypożyczony z PSG do RB Lipsk. Rozegrał łącznie 44 mecze, w których strzelił 10 goli i zaliczył 15 asyst. Z kolei w reprezentacji Holandii ofensywny pomocnik pojawił się na boisku 15 razy.

Holandia kolejny mecz rozegra już w piątek o 21:00. Wówczas zmierzy się z Francją. Tego samego dnia o godzinie 18:00 Polacy zagrają z Austrią.