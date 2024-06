Jest nagranie z szatni Polaków. Lewandowski nie bał się tego powiedzieć! [WIDEO]

Reprezentacja Polski przystąpiła do pierwszego meczu na Euro 2024 dość poważnie osłabiona. Nie zagrał w nim Robert Lewandowski, który kilka dni wcześniej doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda. Mimo to starał się wpłynąć na losy rywalizacji. W jaki sposób? Dając wsparcie psychiczne kolegom z kadry i próbując zmobilizować ich do walki. Postąpił tak, jak na kapitana Biało-Czerwonych przystało, co częściowo przyniosło efekt.

Co za przemówienie Lewandowskiego. Tak chciał zmobilizować kolegów do walki

Dzień po meczu w sieci pojawiło się nagranie "Łączy Nas Piłka", ukazujące kulisy starcia Polska - Holandia. Zarejestrowano na nim również chwile z szatni. Przed meczem przemówiło kilku piłkarzy, w tym właśnie Lewandowski. Próbował nakłonić kolegów do walki i zostawienia serca na murawie. Tego właśnie wymaga gra w narodowych barwach.

- Wiemy, że nie zabraknie nam zaangażowania. Wiemy, ze nie zabraknie nam mobilizacji, bo zdajemy sobie sprawę, ile ta koszulka waży. Ale to jest piękno, że to my idziemy na ten mecz - podkreślał napastnik. A na tym nie zakończył. Nie lekceważył przeciwnika, ale próbował przekonać drużynę, że nie powinna się go bać. Co więcej, powinna zrobić wszystko, by zaskoczyć rywala, i by to on czuł respekt przed naszą kadrą.

- Zróbmy wszystko, żeby to oni nie mieli tego spokoju w rozgrywaniu, żeby to oni zaczęli się nas bać na tych mistrzostwach. Tylko od nas to zależy. Dlatego wyjdziemy i będziemy robić swoje. Panowie, spełniajmy marzenia - zaapelował Lewandowski. Całe przemówienie można zobaczyć na poniższym wideo koło 15:25.

I faktycznie Polacy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Wytrzymali napór rywali i jako pierwsi zdobyli gola. W 16. minucie po stałym fragmencie gry piłkę w siatce umieścił Adam Buksa. Jeszcze w pierwszej połowie rywale wyrównali za sprawą Cody'ego Gakpo, a w końcówce decydujący cios zadał Wout Weghorst. Widać jednak, że Polacy wzięli sobie do serca słowa Lewandowskiego.

- Zabrakło nam trochę takiego typowego cwaniactwa. Tego, by w pewnym momencie utrzymać piłkę czy przenieść ciężar gry na drugą stronę boiska. (...) Na pewno się nie poddajemy. Wierzymy w to, że jeszcze bardziej scalimy się jako zespół. Że będziemy mocniejsi. Zostały dwa mecze fazy grupowej i zrobimy wszystko, by je wygrać - mówił na pomeczowej konferencji prasowej Michał Probierz.

W kolejnym spotkaniu Polska zagra z Austrią. I niewykluczone, że wówczas zobaczymy już Lewandowskiego na murawie. Będzie w stanie pomóc kolegom nie tylko mentalnie, ale i fizycznie. Starcie zaplanowano na piątek 21 czerwca na godzinę 18:00.