Były dyrektor polskiej kadry krytycznie o braku powołania. "Nie marudziłby"

W poniedziałek na konferencji prasowej Paulo Sousa ogłosił listę powołanych na Euro 2020. Zgodnie z przewidywaniami, znalazło się na niej 26 piłkarzy i jeden dodatkowy bramkarz. O niektórych powołaniach kibice dowiedzieli się wcześniej, ze specjalnego filmiku opublikowanego na kanale "Łączy Nas Piłka" na YouTubie. Wśród powołanych zabrakło m.in. Kamila Grosickiego, który przez wiele lat był etatowym reprezentantem Polski. Skrzydłowy znalazł się na liście rezerwowej i na ME będzie mógł pojechać tylko w przypadku kontuzji któregoś z kadrowiczów.

- Jak nie zobaczyłem na liście powołań Kamila Grosickiego, to zrobiło mi się przykro. To mój bardzo dobry kolega i od lat gramy razem w kadrze, więc podchodzę do niego bardziej emocjonalnie. Mam nadzieję, że wróci do kadry szybciej, niż niektórzy mogą się spodziewać - powiedział Robert Lewandowski w wywiadzie dla programu "Wydarzenia" w Polsacie.

- Tak jak wszyscy czekał na to powołanie. Kamil ciężko trenował z kadrą w marcu. Ciężko trenował w ostatnich tygodniach w WBA. Przygotowywał się do turnieju tak jak kiedyś Jakub Błaszczykowski przed Euro 2016. Wtedy Kuba mało grał w klubie, a na mistrzostwach był dla mnie najlepszym graczem kadry - mówił Sport.pl Daniel Kaniewski, bliski przyjaciel Grosickiego.

Teraz do nieobecności Grosickiego w zespole Sousy odniósł się w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Jan de Zeeuw, dyrektor reprezentacji Polski za czasów, gdy kadrę prowadził Leo Beenhakker. - Zabrałbym na turniej Kamila Grosickiego. Nie marudziłby, a i piłkarsko by się obronił. Grosik świetnie rozumie się na boisku z Lewandowskim i przy przepracowanym odpowiednio okresie przygotowawczym do EURO, mógłby wnieść coś do gry Polski. Ale to nie jest największy problem - powiedział de Zeeuw.

Według byłego dyrektora reprezentacji Polski w kadrze Sousy próżno szukać w tej chwili w linii pomocy piłkarza, którzy prezentowaliby wysoką jakość. - Chodzi o brak defensywnego pomocnika. Grzegorz Krychowiak? Przecież on już nie gra na tej pozycji, a następców w odpowiedniej formie nie widzę - podzielił się Holender.

Powołani zawodnicy reprezentacji Polski rozpoczną 24 maja obóz w Opalenicy, gdzie zaczną się przygotowania do mistrzostw Europy. Piłkarze będą trenować na boiskach w okolicach Hotelu Remes. Bazą reprezentacji podczas turnieju będzie Sopot. Zgrupowanie w Opalenicy potrwa do 9 czerwca. Mistrzostwa Europy rozpoczną się 11 czerwca. Polacy zmierzą się w fazie grupowej ze Słowacją (14 czerwca), Hiszpanią (19 czerwca) i Szwecją (23 czerwca).