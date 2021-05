Powołania na Euro przez Gadu Gadu. Zaskakujący film na kanale reprezentacji

W poniedziałek Paulo Sousa ogłosi listę powołanych piłkarzy na Euro 2020. Na razie nie wiadomo, ilu piłkarzy znajdzie się na liście, ale najprawdopodobniej będzie to 26 nazwisk, czyli tyle ile może pojechać na turniej. Selekcjoner ma ogłosić powołania w samo południe.

Tajemniczy film na kanale reprezentacji. Kibice dowiedzą się o powołaniach wcześniej?

Wygląda jednak na to, że o powołaniach kibice dowiedzą się wcześniej. Po godzinie 10 na kanale "Łączy Nas Piłka" w serwisie YouTube znalazł się film o dość tajemniczym tytule "kadra_EURO2020 [potrzebne-do-live] final_final_ver3_POPR.mp4". Widzimy na nim obraz pulpitu, na którym znajdują się pliki, np. "rozmówki polsko-portugalskie", czy też "plan zgrupowania UEFA EURO 2020".

Co najistotniejsze, osoba obsługująca komputer (w domyśle Paulo Sousa) ma włączony kultowy komunikator Gadu Gadu, w którym wyszukuje kolejnych kadrowiczów i dodaje ich do kontaktów. Na liście znajdują się już m.in. Wojciech Szczęsny, Łukasz Fabiański, Bartosz Bereszyński, Grzegorz Krychowiak, Jan Bednarek, Kamil Glik, Piotr Zieliński i Robert Lewandowski.

Wiele wskazuje na to, że w ten kreatywny sposób portal postanowił zaprezentować powołania na Euro 2020. Wszystkiego oficjalnie dowiemy się o godzinie 12. Powołani zawodnicy rozpoczną 24 maja obóz w Opalenicy, gdzie zaczną się przygotowania do mistrzostw Europy. Piłkarze będą trenować na boiskach w okolicach Hotelu Remes. Bazą reprezentacji podczas turnieju będzie Sopot. Zgrupowanie w Opalenicy potrwa do 9 czerwca. Mistrzostwa Europy rozpoczną się 11 czerwca. Polacy zmierzą się w fazie grupowej ze Słowacją (14 czerwca), Hiszpanią (19 czerwca) i Szwecją (23 czerwca).