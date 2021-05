Lewandowski po rekord Muellera. Gdzie oglądać mecz Bayernu? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Bayern Monachium już od kilkunastu dni jest pewny mistrzostwa Niemiec w sezonie 2020/21. Drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka wywalczyła tym samym dziewiąty tytuł z rzędu. Ostatnim rywalem w tegorocznych rozgrywkach Bundesligi będzie zespół Rafała Gikiewicza i Roberta Gumnego. Gdzie i której oglądać mecz?

Bayern Monachium - Augsburg. Ostatnia szansa Lewandowskiego

W pewnym momencie pojawiły się spore wątpliwości co do tego, czy gwiazdor Bawarczyków zdoła dogonić legendarnego Gerda Muellera i co najmniej wyrównać jego osiągnięcie strzeleckie z sezonu 1971/72. Kontuzja Roberta Lewandowskiego w meczu reprezentacji z Andorą wykluczyła go z gry na kilka tygodni.

Dyspozycja, jaką Polak pokazuje od momentu powrotu do gry potwierdza, że miano najlepszego piłkarza świata nie było przypadkowe. Od momentu wyleczenia kontuzji Lewandowski strzelił pięć goli w trzech spotkaniach, dzięki czemu zrównał się z legendarnym napastnikiem Bayernu Monachium. Mecz z Augsburgiem będzie dla niego ostatnią okazją do wyśrubowania nowego rekordu.

Bayern Monachium - Augsburg. Gdzie i kiedy oglądać?

Zespół, w którego barwach obecnie występują Rafał Gikiewicz i Robert Gumny jest jedną z ulubionych "ofiar" Lewandowskiego. W 16 pojedynkach z tą drużyną Polak strzelił aż 20 goli, tyle samo co w spotkaniach przeciwko Werderowi Brema. Więcej ma tylko w starciach z Schalke (21), Borussią Dortmund (22) i Wolfsburgiem (24).

Mecz Bayernu Monachium z Augsburgiem rozpocznie się w sobotę 22 maja maja o godz. 15:30. Transmisję w polskiej telewizji przeprowadzi stacja Eleven Sports 1. Relacja tekstowa z meczu będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.