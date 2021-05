Grosicki poza Euro. "Ostatnio był trochę przybity, mniej rozmowny, ale cały czas w treningu"

Brak Kamila Grosickiego na Euro 2020 to jedno z większych zaskoczeń poniedziałkowych powołań Paulo Sousy. Być może też piłkarz, któremu najtrudniej zrozumieć to, co się stało. Pomocnik był ostatnio przybity. - Tak jak wszyscy czekał na to powołanie - mówi nam jego dobry znajomy Daniel Kaniewski, z którym o sytuacji gracza WBA porozmawiamy w Sekcji Piłkarskiej o 20.00.

Fot. Czarek Sokolowski / AP