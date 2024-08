Brat Szczęsnego przerwał milczenie. Ale na jedno pytanie nie odpowiedział

"Grałem na najwyższym poziomie z najlepszymi piłkarzami w historii, nigdy nie czując się gorszym. Znalazłem przyjaciół na całe życie, stworzyłem niezapomniane wspomnienia i poznałem ludzi, którzy wywarli niesamowity wpływ na moje życie. Wszystko, co mam i to, kim jestem, zawdzięczam tej pięknej grze" - w taki sposób Wojciech Szczęsny ogłosił zakończenie kariery.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada na zarzuty Zbigniewa Bońka. "Każdy ma prawo"

Jan Szczęsny zabrał głos po decyzji brata. "Wojtek całe życie robi wszystko po swojemu"

Decyzja 84-krotnego reprezentanta Polski wywołała ogromne poruszenie w świecie piłki nożnej. Zareagowały na nią Juventus i Arsenal, wielkie gwiazdy jak Thibaut Courtois czy Alvaro Morata, a także osoby z innych dyscyplin czy w ogóle spoza świata sportu. "Szokująca", "niespodziewana" - tak ogłoszenie 34-latka komentowały światowe media.

Do sprawy odniósł się także Jan Szczęsny, czyli starszy brat byłego bramkarza. - Każdy potrzebuje zmian. Do tej pory to piłka decydowała o życiu Wojtka, teraz on będzie mógł prowadzić je wedle własnego uznania - powiedział w rozmowie z portalem WP SportoweFakty. Nie chciał jednak zdradzić, kiedy dokładnie zapadła ta decyzja. - Pomidor - odparł na dociekania dziennikarza.

Starszy z braci podkreślił, że młodszy pożegnał się z piłką na własnych zasadach. - Wojtek całe życie robi wszystko po swojemu i taką podjął decyzję - stwierdził. Chociaż on sam mocno to odczuwa. - Jest mi smutno, szkoda. Umarła też część mnie. Wiele Wojtkowi zawdzięczam, jeżeli chodzi o świat piłki nożnej - przyznał Jan Szczęsny.

Oto najbardziej pamiętne mecze Wojciecha Szczęsnego według jego brata. "Spektakl marzeń"

36-latek wskazał najlepsze momenty z kariery brata. Przyznał, że "piorunujące wrażenie" zrobił na nim debiut Wojciecha w Lidze Mistrzów, który, mając zaledwie 20 lat, stanął w bramce Arsenalu na mecz z wielką FC Barceloną i przyczynił się do sensacyjnego zwycięstwa 2:1. - Do tamtego momentu Ligę Mistrzów śledziliśmy w gazetach i telewizji. A tu nagle mój młodszy brat zagrał w spektaklu marzeń - podkreślił.

Innym momentem chwały Wojciecha Szczęsnego był oczywiście mundial w Katarze, zwłaszcza że z poprzednich turniejów reprezentacyjnych nie miał zbyt dobrych wspomnień. - Wiedziałem, że jest dobrym bramkarzem, ale chciałem, by pokazał wszystkim, że jest "kozakiem". Tak zrobił. Obronił dwa rzuty karne, w tym Leo Messiego. Bronił świetnie - zakończył starszy brat byłego zawodnika Juventusu czy Arsenalu.

Zresztą ostatni mecz w karierze Szczęsny rozegrał właśnie w reprezentacji Polski. Było to przegrane 1:3 spotkanie z Austrią na Euro 2024. Jego reprezentacyjna kariera była pełna wzlotów i upadków, choć w ostatnich latach znacznie częściej ratował zespół. Zachęcamy do wzięcia udziału w sondzie Sport.pl, gdzie pytamy o najbardziej pamiętny moment Wojciecha Szczęsnego w drużynie narodowej.