Szczęsny to dopiero początek. Zatrważające fakty

Oświadczenie - długie na 307 słów - mówi właściwie wszystko. Żegna się przecież szczery, niezamknięty w PR-owych ramach, inteligentny i sprawny językowo zawodnik. Wojciech Szczęsny pisze wprost, że osiągnął w piłce więcej, niż zakładał, został przez piłkę ukształtowany, dużo jej zawdzięcza, ale też sporo jej poświęcił. A teraz nadszedł czas, by najbliższym oddał to, czego im brakowało. W ostatnich wywiadach mówił choćby o żonie, która zaniedbała muzyczną karierę, by on mógł rozwijać swoją. O dzieciach - sześcioletnim Liamie i dwumiesięcznej Noelii, którym chce poświęcać więcej uwagi. O pasji, której nie miał czasu rozwijać. O biznesowych planach, których realizacji nie może się doczekać. To o tym mówił z bijącym sercem. Nie o piłce.

Ale i szok, do którego tuż po publikacji przyznało się wielu dziennikarzy i kibiców, da się zrozumieć. Szczęsny ma przecież 34 lata - tylko, jak na bramkarza. Dopiero niedawno zaczął uzupełniać karierę o bohaterstwo w bronieniu polskiej bramki: był najlepszy na mundialu w Katarze i w barażach Euro. Poza tym sam powtarzał, że właśnie w poprzednim sezonie cieszył się najlepszą formą w życiu. Dla Juventusu jego pensja była za wysoka, ale jak tylko rozwiązał kontrakt i można było go zgarnąć bez transferowej opłaty, wypatrywaliśmy chętnych, którzy zaproszą go do siebie. Saudyjczycy? Włosi? Anglicy?

I gdyby Szczęsny chciał dalej grać, to bez problemu znalazłby kolejny klub. Ale - w tym rzecz - nie chciał. "Bo chociaż ciało jest gotowe na kolejne wyzwania, to serce już nie" - wytłumaczył. I to zdanie powinno zamknąć wszelką dyskusję, czy jeszcze powinien, co jeszcze mógłby dać reprezentacji, jakie puchary jeszcze miałby okazję wstawić do gabloty, ile jeszcze pieniędzy by zarobił. To zdanie może też skłonić do refleksji, czy futbolowa karuzela nie kręci się za szybko. I ilu jeszcze piłkarzy wypadnie z niej - w opinii kibiców - za wcześnie.

To nieuniknione. Młodych emerytów będzie coraz więcej

Toni Kroos - rówieśnik Szczęsnego - kilka tygodni temu żegnał się podobnymi słowami, a przecież dopiero co wygrał Ligę Mistrzów, został mistrzem Hiszpanii i dobrze grał na Euro. Był na szczycie, a Real Madryt namawiał go na dalszą grę. Ale był nieugięty. Jego rodak - Andre Schuerrle - parę lat temu, będąc jeszcze przed trzydziestką, też podziękował za dalszą grę. Przybywa piłkarzy, którzy kończą z piłką stopniowo: najpierw z reprezentacją, dopiero później z grą w klubie. Chcą ograniczać zmęczenie, oddać półtora tygodnia w trakcie sezonu swojej rodzinie, a nie selekcjonerowi, wreszcie pobyć w domu i już nie patrzeć na przyprawiające o mdłości hotelowe ściany.

W ostatnich latach - ze względu na postęp medycy i kult profesjonalizmu samych piłkarzy - mówiliśmy o wydłużających się karierach. Ale to za chwilę może się odwrócić. Jude Bellingham przed dwudziestymi urodzinami lat rozegrał 14 445 minut, czyli prawie osiemnaście razy więcej niż David Beckham w tym samym wieku. Kylian Mbappe ma dziś 40 proc. minut rozegranych więcej niż Thierry Henry, gdy też miał 25 lata. Vinicius Jr ma rozegranych przeszło 200 godzin więcej niż 24-letni Ronaldinho! Piłka nigdy nie była szybsza. Nigdy nie stawiała większych wymagań. Presja nigdy nie była tak duża. Można zgadywać, co zmęczy się szybciej: nogi czy głowa. Na razie świat futbolu bardziej dba o nogi, trenerzy tworzą atletów i skrupulatnie monitorują ich organizmy, by reagować na każde odchylenie od normy, a kluby zatrudniają całe fizjoterapeutyczne drużyny. O zmęczone głowy czy serca, które już nie biją dla piłki, pyta się rzadziej.

I nie chodzi o to, by Szczęsnego podejrzewać o straszliwe zawodowe wypalenie. W oświadczeniu i ostatnich udzielonych wywiadach brzmi raczej jak człowiek spełniony, chcący oddać najbliższym to, co zabierała piłka: czas, uwagę, dyspozycyjność, elastyczność. Ważniejsze niż to, ile Szczęsny ma lat, jest to, ile z nich poświęcił piłce. 34 lata dla bramkarza to wciąż niewiele. Ale osiemnaście lat w zawodowej piłce to już szmat czasu.

Kto wcześnie zaczynał, zazwyczaj dość wcześnie kończy. Theo Walcott, kumpel Szczęsnego z Arsenalu, też zaczynał jako nastolatek i skończył grać po osiemnastu latach. Inny boski nastolatek z Anglii - Wayne Rooney wytrzymał na boiskach rok dłużej. Mesut Oezil grał w piłkę 17 lat - tyle, co wspomniany wcześniej Toni Kroos. Przykłady można mnożyć. Pełnoletniość w piłce wygląda na barierę, którą tylko nieliczni mają ochotę przełamywać. Nie zawsze pokonują ich kontuzje czy depresja. Czasami to nasycenie, brak motywacji, zmieniające się priorytety, chęć zrobienia czegoś nowego. Ale Szczęsny, Kroos czy Oezil to dopiero początek. Będzie przybywać młodych emerytów. Szczęsny sam, w podcaście "Wojewódzki Kędzierski" powiedział, że on jeszcze pamięta spokojniejszy futbol, bo ten rozkręcił się dopiero w ostatnich latach.

Nigdy najwięksi trenerzy - jak Pep Guardiola, Carlo Ancelotti czy Juergen Klopp, który sam skarżył się na wyczerpane baterie i zorganizował sobie przerwę - tak często nie skarżyli się na przeładowane terminarze. Guardiola dał wracającym z Euro piłkarzom dodatkowy urlop, którego nie przewidzieli dla nich decydenci. Pozwolił im spóźnić się na początek sezonu. W sparingach i meczu o Tarczę Wspólnoty wystawiał po czterech juniorów. Ancelotti w Warszawie, tuż przed meczem o Superpuchar Europy, apelował z kolei, by wreszcie wysłuchać piłkarzy, którzy nie mają chwili, by wziąć głębszy oddech, a siedzący obok Dani Carvajal mówił, jak bardzo potrzebny był mu odpoczynek.

Szczęsny grał na swoich zasadach. Chciał palić, to palił. Chciał teraz skończyć karierę, to skończył

Pamiętając, kiedy po raz pierwszy Szczęsny zaczął mówić o możliwym zakończeniu kariery - najpierw tylko reprezentacyjnej, a później - wraz ze zmieniającymi się okolicznościami (rozwiązanym kontraktem z Juventusem, upadkiem transferu do Arabii Saudyjskiej) - całkowitym, trudno nie dostrzec, że jest to decyzja przemyślana. Szczęsny pisze, że ma na siebie plan. W wywiadach mówił o marzeniach związanych z architekturą i deweloperskim biznesem. Teraz odchodzi na własnych warunkach. Ma w CV kolejno Arsenal, Romę i Juventus. Jest w dobrej formie. Nawet w reprezentacji, w której długo miał pecha, w końcu doczekał bohaterskich występów.

Patrząc na to wszystko, prędzej to kibice zatęsknią za Szczęsnym niż Szczęsny za futbolem. Nie tylko za tym, jak łapał i odbijał piłkę. Ale za jego trzeźwą oceną stanu kadry, wypowiedziami niewymuskanymi przez ekspertów od wizerunku, brakiem nadęcia, który pozwalał mu zaprosić prezydenta na papierosa czy opowiadać o uwielbieniu do słodyczy. Zawsze tak było - jak chciał, to palił. Jak chciał zjeść cukierka, to jadł. Jak chciał powiedzieć, że reprezentacja się kompromituje, to mówił. Zatem jak chciał teraz skończyć karierę, to skończył.