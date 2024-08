Tego kibice nigdy nie zapomną Szczęsnemu. Recital geniusza

Wojciech Szczęsny we wtorek zakończył piłkarską karierę. Nie tylko tę reprezentacyjną, ale w ogóle nie zobaczymy go już na piłkarskim boisku. - Chociaż moje ciało jest gotowe na kolejne wyzwania, to serce już nie. Czuję, że nadszedł czas, aby poświęcić całą uwagę mojej rodzinie - napisał na Instagramie.

W karierze klubowej Szczęsny reprezentował Arsenal, Brentford, Romę i Juventus. W reprezentacji Polski rozegrał 84 mecze, grając aż na sześciu wielkich turniejach - Euro 2012, Euro 2016, MŚ 2018, Euro 2020, MŚ 2022 i Euro 2024. Jego dorobek jest imponujący, ale przecież jego reprezentacyjna kariera nie zawsze wiązała się z uwielbieniem ze strony kibiców. Leo Beenhakker wyciągnął go w 2008 roku, jeszcze gdy był w szkółce Arsenalu i nie mógł nawet myśleć o debiucie w zespole "Kanonierów", który nastąpił półtora roku później. W koszulce z orłem na piersi oficjalnie zadebiutował już jednak za Franciszka Smudy, gdy w listopadzie 2009 roku wszedł na 45 minut towarzyskiego starcia z Kanadą (1:1).

Jednak ta właściwa kariera reprezentacyjna Wojciecha Szczęsnego rozpoczęła się tak naprawdę po półtora roku, bo od 2011 był on w wieku zaledwie 21 lat gwiazdą Arsenalu oraz kadry Smudy przygotowującej się do Euro 2012 w Polsce. Oto najważniejsze występy byłego już reprezentanta Polski, które naznaczyły jego wyboistą drogę do serc polskich kibiców:

06.09.2011, Polska - Niemcy 2:2 (mecz towarzyski, Gdańsk).

"Wściekły Wojciech Szczęsny ciskał o ziemię rękawicami, z ust jak błyskawice leciały na murawie mocne słowa. Było tak blisko, a skończyło się jak zwykle. Po raz siedemnasty Polska nie pokonała słabych wczoraj jak rzadko kiedy Niemców" - pisał po pierwszym poważnym popisie Wojciecha Szczęsnego w kadrze Robert Błoński.

To właśnie w Gdańsku Wojciech Szczęsny zaprezentował swój nieprzeciętny talent kibicom reprezentacji Polski. A także ogromną ambicję, bo to właśnie on po swoim wspaniałym występie był najbardziej niezadowolony z "tylko" remisu z Niemcami.

"Szczęsny długo chronił drużynę od utraty gola w sytuacjach nieprawdopodobnych i do ostatniej sekundy był pokonany tylko z karnego. (...) Słabo grający i wystraszeni meczem bez stawki Polacy z fenomenalnym Szczęsnym w bramce mogli wygrać. (...)" - relacjonował wówczas Błoński.

Wojciech Szczęsny w ten sposób wywalczył sobie miejsce w bramce na mistrzostwa Europy w Polsce.

08.06.2012, Polska - Grecja 1:1 (Euro 2012, Warszawa)

Euro 2012 będzie jednak pierwszym z kilku turniejów, na których Szczęsny wystąpi i będzie odczuwał wielki niedosyt. Choć Polacy prowadzili 1:0 do przerwy i grali z przewagą jednego zawodnika, zostali w drugiej połowie przez Greków Fernando Santosa zdominowani.

A w 68. minucie, już przy stanie 1:1, Wojciech Szczęsny faulował znajdującego się z nim sam na sam Dimitriosa Salpingidisa w szesnastce. Oznaczało to rzut karny i czerwoną kartkę, bo wówczas takie były jeszcze przepisy. Jak się okazało, choć jego występ uznano za nieudany, pewnie uratował tym faulem Polakom remis, bo rezerwowy Przemysław Tytoń obronił jedenastkę wykonywaną przez Giorgiosa Karagounisa.

Tyle że tym samym Tytoń pozostał w bramce Polaków już do końca turnieju.

11.10.2014, Polska - Niemcy 2:0 (el. do Euro 2016, Warszawa)

Tym razem się udało! - mógł sobie powiedzieć Szczęsny po pierwszym, historycznym triumfie w reprezentacji Polski. Gdy trzy lata wcześniej ciskał rękawicami o ziemię, gdy Polakom wygrana z zachodnimi sąsiadami wymsknęła się z rąk w ostatniej chwili, tym razem już do tego nie dopuścił, wraz ze świetnie spisującym się w środku obrony Kamilem Glikiem.

Mimo dominacji i licznych sytuacji ówczesnych mistrzów świata Szczęsny obronił osiem strzałów i zachował czyste konto, a gole Arkadiusza Milika i Sebastiana Mili sprawiły, że ten mecz stał się mitem założycielskim drużyny Adama Nawałki i rozpoczął marsz Polaków na mistrzostwa Europy.

12.06.2016, Polska - Irlandia Północna 1:0 (Euro 2016, Nicea)

Na Euro we Francji Wojciech Szczęsny był pierwszym wyborem Adama Nawałki, ale znów życie spłatało mu ogromnego figla. W meczu z Irlandią Północną grał bardzo pewnie, utrzymywał czyste konto, a interwencje miał tylko na przedpolu. Tyle że przy jednej z nich, jeszcze w pierwszej połowie, doznał bardzo mocnego stłuczenia uda po starciu z Craigiem Cathcartem i choć dograł mecz do końca, to później na mistrzostwach już nie zagrał. Bohaterem Polaków, który doprowadził ich do ćwierćfinału, był więc Łukasz Fabiański.

19.06.2018, Polska - Senegal 1:2 (MŚ 2018, Moskwa)

Kolejny wielki turniej, raz jeszcze Szczęsny w wyjściowym składzie. Ale ten mecz był kompromitacją Biało-Czerwonych i początkiem ich koszmaru na mundialu w Rosji. Przyczynił się do tego również Wojciech Szczęsny, którego fatalne wyjście z bramki i nieporozumienie z Janem Bednarkiem zakończyło się łatwą bramką na 0:2 M'baye Nianga. Od tego wszystko się zaczęło, następnie było jeszcze 0:3 z Kolumbią i kolejny raz "Biało-Czerwoni" zostali wyeliminowani z gry już po dwóch meczach, a Szczęsny ponownie był na ustach wszystkich, ale niekoniecznie z dobrej strony.

19.06.2021, Polska - Hiszpania 1:1 (Euro 2020, Sewilla)

Euro 2020 dla Wojciecha Szczęsnego było przeciętne - jedni obwiniali go za samobója w meczu ze Słowacją, inni chwalili go za bardzo dobrą grę w Sewilli przeciwko Hiszpanii. Biało-Czerwoni wówczas zremisowali z gigantem 1:1 i nie mogło w tym wszystkim zabraknąć świetnego występu Szczęsnego, który sprawił, że mecz z Hiszpanami był prawdopodobnie najlepszym w defensywie za kadencji Paulo Sousy.

29.03.2022, Polska - Szwecja 2:0 (baraż o MŚ 2022, Chorzów)

Przyjście Czesława Michniewicza do reprezentacji Polski przyniosło wyjątkowo nieekskluzywny futbol "Biało-Czerwonych", ale też dobre wyniki i fantastyczną formę Wojciecha Szczęsnego. Zaczęło się już od spotkania barażowego ze Szwecją, gdzie to właśnie bramkarz Juventusu popisał się przede wszystkim dwiema genialnymi interwencjami przy strzałach z niedużej odległości w wykonaniu Emila Forsberga. Pierwsza z nich, analogiczna do wpuszczonej bramki kilka miesięcy wcześniej na Euro 2020 (2:3), to płaskie uderzenie jeszcze przy bezbramkowym remisie, które Szczęsny doskonale obronił, a druga, już przy stanie 1:0, to zatrzymanie tego samego zawodnika, strzelającego zaledwie z pięciu metrów.

Szczęsny był tego dnia bezbłędny, Polska mogła cieszyć się z biletów do Kataru. Później doświadczony bramkarz pomógł też wydatnie Polakom utrzymać się w Lidze Narodów, zaliczając czyste konto w decydującym meczu z Walią w Cardiff (1:0).

Walia - Polska 0:1 (Liga Narodów, Cardiff)

Ale zanim doszło do mistrzostw świata, Biało-Czerwoni musieli rozegrać Ligę Narodów. W decydującym o utrzymaniu w dywizji A meczu z Walią w Cardiff znów trafili na będącego w transie Wojciecha Szczęsnego, który do szewskiej pasji swoimi interwencjami doprowadzał Daniela Jamesa czy Brennana Johnsona.

26.11.2022, Polska - Arabia Saudyjska 2:0 (MŚ 2022, Katar)

30.11.2022, Polska - Argentyna 0:2 (MŚ 2022, Katar)

Mundial w Katarze to prawdziwy recital genialnego Wojciecha Szczęsnego. Polacy grali słabo, bardzo defensywnie, ale m.in. za sprawą kapitalnego bramkarza Juventusu osiągali takie wyniki, na jakich im zależało. Bezbramkowy remis z Meksykiem, gdy oba zespoły miały jeszcze niewiele z gry, był jedynie rozgrzewką dla 32-letniego wówczas bramkarza.

Przeciwko Arabii Saudyjskiej zachował czyste konto, broniąc pięć strzałów, w tym uderzenie z rzutu karnego Salema Al-Dawsariego.

Z Argentyną został pokonany dwukrotnie, ale oprócz tego poradził sobie z aż 11 strzałami, w tym zatrzymał rzut karny Leo Messiego. Był jedynym bramkarzem, który nie dał się pokonać Argentyńczykowi na tym turnieju. A przecież każdy kolejny stracony gol eliminował Polskę z turnieju! Na plecach Szczęsnego Biało-Czerwoni po raz pierwszy od 36 lat znaleźli się w fazie pucharowej mundialu.

26.03.2024, Walia - Polska 0:0, k. 4:5 (baraż o Euro 2024, Cardiff)

Znowu Walia, znowu Cardiff, znowu mecz o wszystko. I znowu decydujący Wojciech Szczęsny. Po koszmarnych eliminacjach do Euro 2024 Polacy za sprawą Ligi Narodów wciąż mieli szansę gry w barażach i tę szansę wykorzystali. W tym naprawdę zamkniętym spotkaniu polski bramkarz obronił tylko trzy strzały rywali przez 120 minut, ale wiadomo, że gdy dochodzi do karnych, to golkiper staje przed szansą zostania bohaterem. Szczęsny tę szansę wykorzystał, broniąc w ostatniej kolejce strzał Daniela Jamesa i zapewniając drużynie Michała Probierza awans.

16.06.2024, Polska - Holandia 1:2 (Euro 2024, Hamburg)

Przedostatni mecz Szczęsnego w kadrze i kolejny świetny występ. To dzięki niemu Polacy do ostatnich minut byli w grze o zwycięstwo przeciwko znacznie bardziej renomowanemu rywalowi. Zatrzymywał strzał Gakpo, Van Dijka, Frimponga, ale na koniec został pokonany z bliska przez Weghorsta i Biało-Czerwoni musieli obejść się smakiem.

Szczęsny zrobił to w swoim stylu i na własnym zasadach. Kto go zastąpi?

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że mimo burzliwych początków, 84-krotny reprezentant Polski stał się legendą i jednym z najlepszych bramkarzy w historii kadry. Karierę kończy na swoich własnych zasadach, w pełni formy i bez odcinania kuponów. Czyli w swoim, niepowtarzalnym stylu, charakteryzującym 34-latka od zawsze.

Kto będzie jego następcą? Pierwsi kandydaci to Łukasz Skorupski z Bolonii i Marcin Bułka z Nicei. Gdzieś tam w tle są jeszcze Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos), sensacyjnie powołany Bartosz Mrozek z Lecha Poznań czy Kamil Grabara z Wolfsburga, który jednak musiałby zmienić swoje nastawienie w porównaniu do ostatnich miesięcy, gdy głosił publicznie, że nie chce mu się przyjeżdżać na zgrupowania kadry w roli trzeciego bramkarza. Wojciech Szczęsny, mimo swojej wielkiej klasy sportowej, nie pozostawia po sobie spalonej ziemi, a mimo wszystko o polską bramkę można być spokojnym.