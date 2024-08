Absolutna sensacja w kadrze Probierza! Kim jest Bartosz Mrozek?

Wtorek 27 sierpnia okazał się być niezwykle interesujący pod kątem przyszłości polskiej kadry. O ogłoszeniu powołań wiedzieliśmy oczywiście wcześniej, ale jeszcze przed nimi karierę piłkarską niespodziewanie zakończył Wojciech Szczęsny. Zwolnił tym samym na dobre pozycję golkipera nr 1 w reprezentacji. Rozpoczęła się dyskusja o to, kto przejmie to miejsce. Łukasz Skorupski? Marcin Bułka? Kamil Grabara? Jednak Michał Probierz do całego "mixu" dorzucił powołaniami jeszcze jedno nazwisko.

Bartosz Mrozek i powołanie z cienia

Mowa o Bartoszu Mrozku, postaci dobrze znanej osobom śledzącym Ekstraklasę, ale tym mniej zainteresowanym polską ligą, już zapewne bardziej anonimowej. To właśnie on znalazł się na liście powołanych bramkarzy wraz ze Skorupskim, Bułką i Drągowskim. Razem z Mateuszem Kowalczykiem z GKS-u Katowice to chyba największe zaskoczenia wśród "wybrańców" Probierza.

Mrozek do kadry wszedł tak, jak właściwie szedł przez całą karierę. Nieco tylnymi drzwiami, po cichu. W kadrach młodzieżowych nie miał niesamowicie wielu występów. Dwa w u-20, jeden w u-19, cztery w u-18. Pod kątem przyszłości polskiej bramki nie był tak "medialny" jak broniący poza Polską Kamil Grabara, Radosław Majecki czy Marcin Bułka. Nie wszedł też w Ekstraklasie między słupki jako nastolatek. W dniu debiutu (15 maja 2022 roku) miał skończone 22 lata. Może i niedużo, ale też wielu przed nim debiutowało w młodszym wieku.

Ciszej jedziesz, dalej zajedziesz. Bartosz Mrozek udowadnia, że cierpliwość jest cnotą

Jego droga była dłuższa. Mozolna, ale skuteczna. Oparta na metodzie "krok po kroku", napędzanej ciężką, jakościową pracą. On o swoje przez lata cierpliwie walczył w Akademii Lecha Poznań i na licznych wypożyczeniach. Bronił choćby w GKS-ie Katowice, gdy ten grał jeszcze w II lidze (65 spotkań, 14 czystych kont).

Przełomowe okazało się wypożyczenie do ekstraklasowej Stali Mielec. A właściwie to dwa. Tylko jedno było bardzo nietypowe, bo... na dwa mecze. Konkretniej na dwie ostatnie kolejki sezonu 2021/22. W Mielcu mieli wówczas ogromny problem z kontuzjami golkiperów. Niezdolni do gry byli Rafał Strączek oraz jego zastępca Damian Primel. Stal skorzystała więc z prawa do transferu medycznego poza okienkiem i ściągnęła Mrozka, który bronił w starciach ze Śląskiem Wrocław (1:1) oraz Wisłą Płock (0:3).

Dwa mecze to mało? Może i tak. Ale może i nie

Czasu wiele nie miał, ale przekonał mielczan na tyle, że ci latem 2022 roku wypożyczyli go ponownie, tym razem już na cały sezon. Nie żałowali. Mrozek w 34 meczach zachował 12 czystych kont i był jednym z najlepszych golkiperów ligi. Żałować mógł Lech Poznań, który w tym samym czasie patrzył, jak Artur Rudko zawala im występy w europejskich pucharach.

Rok później w Poznaniu postanowili się już nie silić na żadnych 30-latków z cypryjskiego Pafos czy kogokolwiek innego, tylko zaufali Mrozkowi. Urodzony w 2000 roku w Katowicach golkiper odpłacił się za otrzymaną szansę. W 31 meczach zanotował 11 czystych kont, mając przy okazji ponad 72 proc. obronionych strzałów. Zdarzyła mu się także seria 387 minut bez puszczonego gola.

Bartosz Mrozek wybił Lechowi z głowy eksperymenty. Za to wszedł do głowy Michała Probierza

Ten sezon Mrozek również rozpoczął bardzo dobrze. Lech Poznań jest po sześciu kolejkach i stracił w nich tylko trzy gole. Golkiper obronił już w bieżących rozgrywkach 22 strzały, ustępując jedynie Kevinowi Komarowi z Puszczy Niepołomice (23 strzały). Jego dobra forma przykuła uwagę Michała Probierza, który postanowił zabrać go na zgrupowanie.

Czy po to, by grał? Notowania pozostałej trójki zdają się stać wyżej, ale sam sygnał jest jasny: "pracuj tak dalej, a możesz liczyć na kolejne powołania". Być może po to, by kiedyś do tej bramki wejść. W jego stylu. Krok po kroku i robiąc swoje.