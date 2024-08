Burza wokół powołań Probierza. Wszyscy domagają się jednego nazwiska

Michał Probierz ogłosił we wtorek listę powołanych na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. W jego trakcie nasi zawodnicy zmierzą się w Lidze Narodów ze Szkocją i z Chorwacją. Jak zwykle wybory selekcjonera wywołały szereg dyskusji. Największe emocje rozgorzały wokół pozycji bramkarza. W gronie powołanych nie znalazł się Wojciech Szczęsny, który właśnie ogłosił zakończenie kariery. Są za to: Łukasz Skorupski, Marcin Bułka, Bartłomiej Drągowski i niespodziewanie Bartosz Mrozek. Dziennikarze i kibice od razu zauważyli, że trener pominął innego znakomitego golkipera.

Probierz odsunął Grabarę. Od razu podniósł się ferment. "Zapominamy o jednym"

Chodzi o Kamila Grabarę, który przez lata świetnie spisywał się w barwach FC Kopenhagi. Latem odszedł do VfL Wolfsburg i już ma za sobą obiecujący debiut w Bundeslidze. Choć w meczu z Bayernem Monachium puścił trzy bramki, to zanotował sześć skutecznych interwencji i zyskał bardzo pozytywne recenzje. Dla wielu nieobecność tego zawodnika jest zupełnie niezrozumiała.

- Bardzo dziwi brak Kamila Grabary, który według mnie powinien po odejściu Wojtka walczyć o bluzę z jedynką na plecach - stwierdził Maciej Łanczkowski z tygodnika "Piłka Nożna". Wpis doczekał się sporej polemiki. - Ale może właśnie trener nie chce, żeby była walka o tę bluzę? Może woli klarowną hierarchię? Może to kasus podobny do Hummelsa w Niemczech? Albo bierzesz go do podstawowego składu, albo nie bierzesz go wcale - zastanawiał się komentator Eleven Sports, Tomasz Urban. - Zapominamy o jednym - Kamil Grabara sam w wywiadzie powiedział, że na trzeciego to mu się nie chce. A niby czemu miałby być przed Skorupskim czy Bułką, którzy też są w dobrej formie i przylatywali na każde zgrupowanie? - przypomniał w odpowiedzi Jakub Seweryn ze Sport.pl.

W podobny sposób do sprawy odniósł się dziennikarz portalu Meczyki.pl, Błażej Łukaszewski, który wdał się w dyskusję z jednym z internautów. - Grabara? Wiadomo, że pewnie Skorup na ten moment top1, ale jak poziom jest bliski (a jest) między bramkarzami to powinni wszyscy jeździć, żeby w razie kontuzji/słabszej formy innego bramkarza mógł od razu wejść czy teraz, czy za parę lat... - przekonywał ów użytkownik. - Grabara to inny temat. On nie widzi siebie w roli rezerwowego w kadrze - wyjaśnił Łukaszewski.

Borek poruszył ważną kwestię wokół Grabary. "Jeśli tego nie było..."

O decyzji Probierza krytyczne zdanie wyraził także Mateusz Borek. - Chyba że była dyskusja i on powiedział: "Trenerze, jak mam być trójką, to dziękuję". Jeśli tak było, to ja jeszcze jestem w stanie zrozumieć tę decyzję. Jeśli tego nie było, a poszło z klucza: "Grabara to nie moja bajka. Grabary nie lubię. Grabara jest zbyt kontrowersyjny", to sportowo ja tego nie rozumiem - powiedział na antenie Kanału Sportowego.

- Przydałby się jakiś poważny negocjator i porozmawiał z Kamilem Grabarą, czy chce grać w kadrze, czy nie. Jeśli nie chce być nr 2, 3 czy 4, to będzie czekał. Reprezentacja Polski potrzebuje jednak takiego bramkarza jak on - przyznał z żalem Janusz Basałaj na kanale Meczyki. - Brak powołań dla Kamila Grabary to cały czas jest dla mnie zagadka. Jeśli chodzi o umiejętności, potencjał i skalę talentu, to on jest dla mnie absolutnie następcą Wojciecha Szczęsnego w kadrze - dziwił się w tym samym programie komentator Canal+, Łukasz Wiśniowski.

- Brakuje Kuby Kałuzińskiego, duża szansa dla Mateusza Kowalczyka, docenienie świetnej formy Bartosza Mrozka. Brak Kamila Grabary wcale mnie nie dziwi - stwierdził z kolei dziennikarz TVP Sport, Jakub Kłyszejko.