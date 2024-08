Probierz odkrył karty! Oto powołania na Ligę Narodów!

Po trzech meczach w fazie grupowej na Euro 2024 piłkarze reprezentacji Polski udali się na wakacje, po których niektórzy z nich wrócili już do gry w piłce klubowej. Najlepsze ligi świata nie zdążyły się na dobre rozkręcić, a już czeka piłkarzy i kibiców wrześniowa przerwa na mecze Ligi Narodów.

W kontekście reprezentacji Polski na pewno będzie to oczekiwanie na budowę kadry pod zbliżające się eliminacje do mistrzostwa świata w 2026 roku. - Czekają nas we wrześniu mecze w Szkocji i Chorwacji, w których chcemy zaprezentować się z dobrej strony. Chcemy się rozwijać w naszym kierunku. Chcemy sprawiać przyjemność kibicom, a zarazem osiągać dobre wyniki. To najważniejsze - deklarował selekcjoner Biało-Czerwonych Michał Probierz w rozmowie ze Sport.pl. Mówił również, że w Lidze Narodów będzie chciał grać najsilniejszą możliwą reprezentacją Polski.

Oto kadra reprezentacji Polski na wrześniowe mecze w Lidze Narodów

Zgodnie z medialnymi zapowiedziami powołania Michała Probierza na dwa najbliższe mecze reprezentacji Polski zostały ogłoszone we wtorkowe popołudnie. Tak prezentuje się lista zawodników przedstawiona w mediach społecznościowych:

W trakcie wrześniowej przerwy reprezentacja Polski rozegra dwa spotkania. W czwartek 5 września zagrają na wyjeździe ze Szkocją. Z kolei w niedzielę 8 września zmierzą się na wyjeździe z Chorwacją. Relacje tekstowe z obu tych spotkań będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Powołania Michała Probierza na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski i mecze ze Szkocją oraz Chorwacją: