Wzięła Szczęsnego za tenisistę. Teraz rzucił dla niej piłkę. "Najlepsze przed nią"

Wojciech Szczęsny ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery. "Grałem na najwyższym poziomie z najlepszymi piłkarzami w historii, nigdy nie czując się gorszym. Znalazłem przyjaciół na całe życie, stworzyłem niezapomniane wspomnienia i poznałem ludzi, którzy wywarli niesamowity wpływ na moje życie. Wszystko, co mam i to, kim jestem, zawdzięczam tej pięknej grze" - przekazał w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedrowski: Pokolenie Z nie interesuje się sportem. Dla nich jest marginesem

Tam też 34-latek krótko wyjaśnił, czym spowodowana jest ta decyzja: "Dałem tej grze wszystko, co miałem. Dałem grze 18 lat mojego życia, każdego dnia, bez wymówek. Chociaż moje ciało jest gotowe na kolejne wyzwania, to serce już nie. Czuję, że teraz nadszedł czas, aby poświęcić całą moją uwagę mojej rodzinie - mojej wspaniałej żonie Marinie i naszej dwójce pięknych dzieci Liamowi i Noelii. Dlatego postanowiłem odejść z zawodowego futbolu".

Oto rodzina Wojciecha Szczęsnego. Z żoną poznał się z powodu... filmiku dla Lewandowskiego

Ze wpisu byłego piłkarza jasno wynika, że bardzo istotny wpływ na jego decyzję miały względy rodzinne. 34-latek i jego żona Marina Łuczenko-Szczęsna na początku lipca po raz drugi zostali rodzicami, gdy na świat przyszła Noelia. Nieco wcześniej ich syn Liam obchodził szóste urodziny, które hucznie świętowali w gronie najbliższych. Chłopiec urodził się dwa lata po tym, jak Szczęsny i jego wybranka zostali małżeństwem. Ich ślub odbył się 21 maja 2016 r. w Atenach. Co ciekawe, na weselu zaśpiewał znany brytyjski wokalista James Arthur.

Były bramkarz i wokalistka poznali się trzy lat wcześniej. Doszło do tego w nietypowych okolicznościach, co mężczyzna niedawno ujawnił w podkaście WojewódzkiKędzierski. Z bardzo dużym przymrużeniem oka można powiedzieć, że połączył ich... Robert Lewandowski.

Szczęsny miał bowiem do kobiety zaskakującą prośbę. - To był filmik na wieczór kawalerski Roberta Lewandowskiego. (...) Dzwoniliśmy wtedy do pięknych Polek, żeby spróbowały powiedzieć Robertowi coś, żeby zmienił decyzję o ślubie - zdradził. Co z tego wyszło? - Filmik wyszedł fajny, choć moja żona się nie nagrała. Ale gdy próbowałem negocjować z nią, złapaliśmy dobry kontakt - przyznał.

Ponadto Szczęsny zdradził, że jego przyszła żona początkowo w ogóle nie zdawała sobie sprawy, z kim rozmawia. Mimo że już wtedy był to gracz Arsenalu oraz reprezentacji Polski. - Znam osobę, która z nią siedziała przy tej rozmowie i (gdy zapytano ją, z kim rozmawiała - red.) ona powiedziała: "Jakiś k***a Szczęsny" - wyjawił. I dopytywała, czy to: "jakiś tenisista"? Ale gdy bliżej go poznała, zrobił na niej dobre wrażenie.

- Wojtek mnie zaskoczył. Okazało się, że jest zupełnie inny, niż można byłoby się spodziewać. Ujęło mnie w nim przede wszystkim to, że jest taki normalny i ma w sobie tyle ciepła, dobroci, romantyzmu i szacunku dla ludzi, a pieniądze go nie zdeprawowały - powiedziała w wywiadzie dla magazynu "Viva".

Związek z piłkarzem wymagał jednak od niej pewnych poświęceń, a jej obiecująca kariera muzyczna nieco wyhamowała. Od kiedy została żoną Szczęsnego, wydała dwa albumy: "On My Way" (2017) i "Warstwy" (2020), a także kilka singli. Teraz gdy jej mąż zakończył karierę, będzie mogła bardziej poświęcić się muzyce. A on liczy na jej sukcesy i chce ją wspierać.

- Wierzę, że najlepsze czasy mojej żony w muzyce są przed nią. Niedługo nasze życie nie będzie uzależnione ode mnie, ono będzie bardziej uzależnione od niej. Ja też już chcę się zatrzymać w jednym miejscu, gdziekolwiek by to nie było - przyznał w podkaście WojewódzkiKędzierski.

- Ja w swoim zawodzie jestem bardzo spełniony, ona nie. Myślę, że czuje się również niedoceniona, ale na pewno nie żałuje tego, że poświęciła trochę tej kariery dla zbudowania tego, co dzisiaj mamy. To, co dzisiaj mamy, praktycznie zbudowała ona. Ja tam przechodziłem, po prostu - dodał.

Takim rodzicem jest Wojciech Szczęsny. O synu mówi wprost. "Nie namawiam go na piłkę"

A jakim rodzicem jest Wojciech Szczęsny? Sam przyznaje, że nawet człowiek o takiej pozycji, jak on, napotyka problemy w wychowaniu potomstwa. - Czuję, jak bardzo trudno jest nie rozpieścić swojego dziecka, mając wszystkie do tego narzędzia. Powiedzenie "nie" na cokolwiek jest o wiele trudniejsze, kiedy wiesz, że masz środki, aby powiedzieć "tak" - wytłumaczył.

Co ciekawe, w ślady byłego reprezentanta Polski może pójść jego syn. - On ma wybór i wybiera piłkę - zdradził 34-latek. - My nie do końca jesteśmy od tego, aby pokazywać drogę naszym dzieciom, tylko pilnować, aby podczas tej drogi nic im się nie stało. Ja go nie namawiam na piłkę, ja go namawiam, żeby przestał, bo to on ciągle mnie namawia do wspólnej gry. Nie nalegam, aby grał w piłkę, a on cały czas to robi. Cieszy mnie to, bo bycie autorytetem dla najważniejszej dla ciebie osoby na świecie łechcze ego - wyznał.

Wojciech Szczęsny z pewnością może stanowić piłkarski wzór. W końcu w trakcie imponującej kariery występował w Arsenalu, Brentford, Romie i Juventusie, z którymi zdobył dwa Puchary Anglii czy też trzy mistrzostwa Włoch. W reprezentacji Polski rozegrał 84 spotkania.