Ujawniono nazwisko piłkarza Brighton, którego chce Legia Warszawa. Szykuje się hit

- Cel minimum, jak określił Goncalo Feio przepustkę do gry w europejskich pucharach, Legia jak najbardziej może wykonać i zrobiła w niedzielę ku temu bardzo duży krok - tak o sytuacji klubu pisał dziennikarz Sport.pl Jakub Seweryn. W Warszawie z pewnością latem dojdzie do kilku zmian.

Kibice chcieliby by kolejne transfery przychodzące były jakościowe. Gil Dias, Qendrim Zyba i Ryoya Morishita, póki co zdają się nie spełniać pokładanych w nich nadziei, a dyrektor sportowy klubu Jacek Zieliński znajduje się pod nieustannym ostrzałem kibiców.

Warszawianie potrzebują wzmocnień, a jednym z nich powinno być powtórne zakontraktowanie Luquinhasa. Brazylijczyk ma wkrótce wrócić do Warszawy. Dwa lata temu odchodził do New York Red Bulls i to z tego klubu ma zostać wypożyczony na rok z opcją wykupu. To informacje, które podawał portal Meczyki.pl.

Można mieć przekonanie graniczące z pewnością, że na jednym transferze się nie skończy. Nowe doniesienia przekazują brytyjskie media. Chodzi o pomocnika Brighton&Hove Albion Marca Leonarda, któy ostatnio wypożyczony był do Northampton Town - grającego na poziomie League One. Szkocki pomocnik w tym sezonie rozegrał aż 49 meczów i zdobył w nich sześć goli. Do tego pięciokrotnie asystował partnerom.

Według informacji "Daily Record" 22-latek znalazł się na celowniku zarówno Legii, jak i Sturmu Graz, czyli klubu walczącego o mistrzostwo Austrii. Medium dodaje, że Sturm już wcześniej penetrował szkocki rynek. - Działacze z Austrii podpisali umowę z Maxem Johnstonem z Motherwell, a także wypożyczyli bramkarza Brightonu, Kjella Scherpena. Leonard ma za sobą udany sezon na wypożyczeniu w Northampton Town, drużynie z League One. Menedżer Jon Brady zasugerował, że jest teraz gotowy na sportowy awans i zarówno Rangers, jak i Celtic powinny się nim zainteresować. Do tej pory zainteresowane są nim kluby Championship. To Preston i Portsmouth - pisze wspomniane źródło.

Marc Leonard występował w młodzieżowych reprezentacjach Szkocji. Mierzy 180 centymetrów wzrostu i ma 22 lata.

Do zakończenia sezonu ekstraklasy pozostały tylko dwie kolejki. Liderem jest Jagiellonia (59 pkt), która wyprzedza Śląsk Wrocław (57 pkt). Warszawianie (53 pkt) okupują trzecią lokatę, a tuż za nią plasują się Górnik Zabrze (52 pkt), Lech Poznań (52 pkt), Raków Częstochowa (52 pkt), a także Pogoń Szczecin (51 pkt). Kolejny mecz podopieczni Goncalo Feio rozegrają w niedzielę 19 maja. Na wyjeździe zmierzą się z Wartą Poznań. Rozgrywki zakończą spotkaniem z Zagłębiem Lubin.