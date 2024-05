Media: Marciniak wezwany przez UEFA. Arcyważne spotkanie. Będzie rewolucja!

Szymon Marciniak prowadził półfinał Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Bayernem Monachium, a w samej końcówce meczu podjął kontrowersyjną decyzję. Sędzia odgwizdał spalonego, zamiast poczekać na rozwój akcji i ewentualnie sprawdzić sytuację z pomocą VARu, a Bayern trafił do siatki, co mogło zmienić wynik spotkania. Ta sytuacja odbiła się szerokim echem w świecie futbolu, a Hiszpanie informują, że może mieć dla Polaka konsekwencje.

Szymon Marciniak wezwany przez UEFA. Zmiany przed Euro 2024

"Mundo Deportivo" poinformowało, że Marciniak był jednym z głównych kandydatów do prowadzenia finału Euro 2024, ale mecz Real - Bayern miał sporo zmienić w tej kwestii. Arbiter nie miał jednak okazji rozmawiać z szefami europejskiej federacji aż do poniedziałku 13 maja.

Wówczas Marciniak oraz inni sędziowie z europejskiego topu zjawili się na grupowaniu zorganizowanym przez UEFA we Frankfurcie. Tam pracować ma z nimi menadżer sędziów Roberto Rosetti i być może między nim a Polakiem dojdzie do rozmów o wydarzeniach w Madrycie. Cel spotkania jest jednak inny - chodzi o zmiany przygotowane przez UEFA na Euro 2024.

Główną zmianą ma być fakt, że na mistrzostwach sędziowie będą rozmawiali tylko z kapitanami drużyn, a nie jak było do tej pory z każdym z zawodników. - Chcemy sędziów o silnej osobowości, którzy podejmują decyzję, które czasami mogą być niepopularne. Jednocześnie chcemy, aby byli bardziej otwarci i wyjaśnili, czego chcą, co doprowadziło do podjęcia pewnych decyzji - mówił o tym pomyśle Rosetti.

Jeśli rozmowę z sędzią rozpocznie ktoś inny niż kapitan, to zostanie upomniany żółtą kartką. Drużyny będą musiały zadbać o to same i same muszą nauczyć swoich zawodników nowych przepisów. Zmiana ma na celu otwartą komunikację, ale też wprowadzenie spokoju na boisku i niepodważanie autorytetu sędziego.

Szymon Marciniak wraz z 17 innymi sędziami ma przebywać we Frankfurcie do czwartku 16 maja. Euro 2024 rozpocznie się 14 czerwca, a zakończy 14 lipca.