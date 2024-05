Legenda Realu nie ma wątpliwości ws. Lewandowskiego. "Pozbawili go"

Robert Lewandowski od lat pozostaje w czołówce najlepszych napastników świata. Najlepiej wiodło mu się w Bayernie Monachium. Z tym klubem zdobył aż osiem tytułów mistrzosta Niemiec. Najbardziej imponował w 2020 i 2021 roku, kiedy to pobił m.in. rekord legendarnego Gerda Muellera w liczbie goli zdobytych w Bundeslidze w jednym sezonie (41). Nie udało mu się wówczas zdobyć Złotej Piłki. W 2020 roku był murowanym faworytem, ale plebiscyt został odwołany z powodu pandemii koronawirusa. Natomiast rok później dość kontrowersyjnie prestiżowa nagroda powędrowała w ręce Leo Messiego. Wiele osób uważa, że Lewandowski został wręcz "okradziony". Podobne zdanie wyraziła jedna z legend futbolu.

REKLAMA

Zobacz wideo Sceny w trakcie finału Pucharu Polski! Wisła Kraków i Pogoń Szczecin w akcji Wybierz serwis

Ivan Zamorano zabrał głos ws. Lewandowskiego. Mocne słowa. "Pozbawiony" Złotej Piłki

Mowa o Ivanie Zamorano, a więc byłej gwieździe Realu Madryt. W barwach mistrzów Hiszpanii zdobył trzy trofea - mistrzostwo kraju, Puchar i Superpuchar. I mimo że wciąż pozostaje fanem Realu, to potrafi docenić klasę rywali, nawet tych odwiecznych. Tak właśnie postąpił w przypadku Roberta Lewandowskiego, który gra aktualnie dla FC Barcelony. Skierował kilka miłych słów w kierunku kapitana reprezentacji Polski.

- Robert Lewandowski jest dla mnie absolutnym topem. Przez długi czas był według mnie najlepszym napastnikiem świata - podkreślił w rozmowie z WP SportoweFakty. Poruszył też temat prestiżowej nagrody, której 35-latkowi brakuje w dorobku. - Jestem w gronie tych, którzy uważają, iż został pozbawiony Złotej Piłki, która tak bardzo mu się należała. Tak, słowo "pozbawiony" bardzo tu pasuje. Myślę, że w jego domu jest takie symboliczne puste miejsce, gdzie powinna być "Złota Piłka" - dodawał Chilijczyk.

Lewandowski z szansami na tytuł króla strzelców La Liga. Legenda Realu radzi Barcelonie. "Powinna pomóc"

Wydaje się, że w kolejnych latach Polakowi może być coraz trudniej, by powalczyć o tę prestiżową nagrodę. Ważne są nie tylko indywidualne osiągnięcia, ale i sukcesy drużyny. A tych Barcelona ostatnio nie ma. W tym sezonie nie zdobyła ani jednego trofeum, co jest absolutną katastrofą. Mimo to Lewandowski wciąż jest w walce o jeden tytuł - króla strzelców La Liga. W poprzednim sezonie triumfował, a obecnie traci trzy trafienia do lidera Artema Dowbyka.

Jednak zdaniem Zamorano nic nie jest jeszcze stracone i Polak może obronić tytuł. - Może [przegonić rywali w klasyfikacji - przyp. red.]. U napastników serie meczów z golami to nic niezwykłego. A gdy popatrzymy na tabelę strzelców, to Lewandowski jest tu takim najbardziej klasycznym łowcą goli. (...) Lewandowski jeszcze może zaatakować - podkreślił.

Wskazał też, co może okazać się kluczowe. - Według mnie Barcelona teraz powinna się skupić na pomocy Robertowi. Przecież tak naprawdę oni już o nic nie walczą - zakończył.

Lewandowski wystąpił w poniedziałkowym meczu z Realem Sociedad (2:0), ale nie udało mu się zdobyć gola. Mimo to podłączał się pod akcje ofensywne zespołu i to właśnie on rozpoczął atak na bramkę, który otworzył wynik spotkania.