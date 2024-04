Gigantyczna sensacja! Media: Ewa Pajor podpisała kontrakt z FC Barceloną

W 2015 roku Ewa Pajor przeniosła się z Medyka Konin do VfL Wolfsburg. Polka błyskawicznie zaaklimatyzowała się w Niemczech, stając się jedną z największych gwiazd kobiecej Bundesligi. Obecnie reprezentantka Polski to napastniczka, o której marzą największe kluby damskiego futbolu. Nic dziwnego, że była ostatnio łączona z wielkimi markami, takimi jak Manchester United czy Paris Saint-Germain.

Media: Ewa Pajor zagra w Barcelonie! Transfer życia

Z informacji przekazanych przez niemiecki portal AZ/WAZ Sport wynika, że Ewa Pajor podpisała już kontrakt z FC Barceloną! Jej dotychczasowa umowa z Wolfsburgiem obowiązywała do 2025 roku, jednak wszystko wskazuje na to, że nie wypełni jej do końca.

Hiszpański klub wykupił Polkę za 500 tys. euro, czyli kwotę jej klauzuli. To oznacza, że Ewa Pajor stała się najdroższej sprzedaną zawodniczką w historii kobiecej Bundesligi. Wcześniej rekordowym transferem było odejście Leny Oberdorf z Wolfsburga do Bayernu Monachium za 450 tys. euro. Zdaniem wymienionego źródła 27-latka zawarła z Barceloną trzyletni kontrakt, na mocy którego za każdy sezon zainkasuje taką samą kwotę, czyli pół miliona euro. Nasza piłkarka ma przenieść się do Katalonii latem tego roku.

W zespole Barcelony występuje obecnie najlepsza piłkarka świata - Aitana Bonmatí. Oprócz tego w hiszpańskiej drużynie Pajor spotka dawne koleżanki z Wolfsburga, takie jak Fridolina Rolfo, Caroline Hansen i Ingrid Engen. Kobiecy zespół Barcelony jest obecnie jednym z najlepszych klubów na świecie. W lidze nie ma sobie równych i z siedmiopunktową przewagą nad drugim Realem Madryt zmierza po kolejne mistrzostwo. Za to w półfinale Ligi Mistrzów zagra dwumecz przeciwko Chelsea.

Ewa Pajor strzeliła 131 goli w 191 meczach rozegranych dla VfL Wolfsburg. Dwa ostatnie trafienia dołożyła w sobotnim meczu z Freiburgiem zakończonym zwycięstwem 4:1. Jej obecna drużyna jest wiceliderem kobiecej Bundesligi, jednak Polka z 12 golami na koncie plasuje się na pierwszym miejscu w klasyfikacji strzelczyń. Niemieckie media dodają, że pozostaje już tylko czekać na oficjalne potwierdzenie transferu przez Barcelonę.