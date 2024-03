Bałagan w ukraińskiej federacji trwał od dawna - już w zeszłym roku zatrzymano prezesa UAF Andrija Pawełkę, któremu ostatecznie postawiono m.in. zarzuty prania pieniędzy. Pawełko przez blisko rok był zawieszony, ale pod koniec stycznia federacja w końcu zmieniła prezesa. Nowym sternikiem ukraińskiego futbolu został Andrij Szewczenko, na którego głosowało 93 z 94 delegatów.

Ukraińskiej federacji brakuje pieniędzy. Musi pożyczać na organizację obozu dla reprezentacji

Szewczenko jest legendą ukraińskiej kadry, był już jej selekcjonerem, a teraz stanie przed trudnym zadaniem odbudowy wizerunku skompromitowanej federacji. Rządy rozpoczął od zlecenia audytu finansowego, który według wstępnych doniesień wykazał, że deficyt UAF wynosi przynajmniej 2 miliony euro. Jego pełne wyniki mają być znane w kwietniu. Już wcześniej Szewczenko zapowiedział jednak, że w ramach przygotowań do meczu barażowego z Bośnią kadra odbędzie obóz szkoleniowy w Hiszpanii.

Federacja nie miała jednak jak za niego zapłacić. Z tego powodu musiała pożyczyć aż 700 tysięcy euro od swoich partnerów biznesowych - informuje serwis sport.ua. Te pieniądze pomogą przetrwać federacji kolejne dwa miesiące i pozwolą UAF na opłacenie obozu treningowego w hiszpańskiej Marbelli - tam reprezentacja Ukrainy uda się 13 marca. Wszystko po to, żeby jak najlepiej przygotować się do meczu z Bośnią i Hercegowiną w barażach do Euro 2024.

To spotkanie odbędzie się 21 marca. Ukraińcy będą zdecydowanym faworytem tego meczu. Na turniej finałowy nie awansowali kosztem Włochów po ogromnej kontrowersji w ostatnim meczu eliminacyjnym. Jeżeli reprezentacja Ukrainy wygra i awansuje do finału baraży, to mecz decydujący o awansie zagra w roli gospodarza we Wrocławiu. Spotkanie z kadrą Izraela lub Islandii odbędzie się 26 marca.

Awans na Euro 2024 pomógłby Szewczence w podreperowaniu kondycji finansowej UAF - za sam awans do fazy grupowej federacje otrzymają od UEFA ponad 9 milionów euro. Łączna pula nagród za udział w turnieju finałowym wynosi 371 milionów euro.