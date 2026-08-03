Unia Europejska nałożyła sankcje na ministra Putina

Rosyjscy sportowcy są coraz bliżej powrotu do rywalizacji bez żadnych ograniczeń dotyczących prezentowania ich symboli narodowych. Pomagają w tym decyzje federacji zajmujących się najróżniejszymi dyscyplinami, a także Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego czy Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu. 7 lipca 2026 roku MKOl podjął decyzję o zniesieniu zawieszenia rosyjskich zawodników i zawodniczek.

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Jest to tym bardziej bulwersujące, że Rosja zniknęła ze sportu z powodu inwazji na Ukrainę. - Sport pozostaje upolityczniony i powiązany z władzą w Rosji. A sportowcy, którzy będą od teraz startować w międzynarodowych zawodach, nie będą badani pod kątem neutralności - zauważył Bartłomiej Banasiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej w rozmowie z Dominikiem Senkowskim, dziennikarzem Sport.pl.

Sankcje UE wobec ministra Putina

MKOl blisko współpracuje z Rosyjskim Komitetem Olimpijskim (ROC), wspierając Rosję w jak najpłynniejszym powrocie na międzynarodowe areny. Teraz jednak współpraca ta napotkała na sporą przeszkodę. Unia Europejska nałożyła bowiem sankcje na Michaiła Diegtiariewa - ministra sportu w rządzie Władimira Putina oraz prezydenta ROC.

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Rosyjskie media przekazują jednak informacje pochodzące z komunikatu MKOl-u w tej sprawie. "Międzynarodowy Komitet Olimpijski przyjął do wiadomości sankcje nałożone przez UE na pana Diegtiariewa. Sankcje te nie wpływają jednak na stosunki robocze między MKOl-em a Rosyjskim Komitetem Olimpijskim" - można przeczytać.

Polska protestuje ws. powrotu Rosji

Sam Diegtiariew niedawno wskazał, że europejskie związki sportowe najmocniej sprzeciwiają się przywróceniu Rosji do rywalizacji na arenie międzynarodowej. Dał przykład piłki nożnej. - Kierownictwo FIFA ma dobrą wizję i rozumie, że Rosja musi wrócić do gry. Na razie utknęliśmy na europejskiej pustyni zwanej UEFA - powiedział.

Ograniczenia względem rosyjskich sportowców zostały zniesione, co stoi w zgodzie z najnowszymi zaleceniami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, m.in. przez UWW zajmujące się zapasami czy siatkarską FIVB. Co oczywiste, sprzeciwia się temu Polska. "Konsekwentnie stoimy na stanowisku, że rosyjska agresja na Ukrainę wymaga zachowania szczególnej odpowiedzialności również w obszarze sportu międzynarodowego" - przekazał minister Jakub Rutnicki.