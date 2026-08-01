Rosjanie wracają na salony. Zagrają z drużyną z Europy

Oba mecze odbędą się w serbskim mieście Ub - 5 i 7 sierpnia. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane przy zamkniętych drzwiach, natomiast na drugi mecz kibice będą mogli wejść na trybuny. Taką informację przekazała Rosyjska Federacja Piłki Siatkowej (RVF).

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Rosja wykonuje kolejne kroki

Rosjanie coraz śmielej przygotowują się do pełnego powrotu na światowe areny. Jeszcze kilka dni temu tamtejsza federacja oficjalnie złożyła do Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) wniosek o udział męskiej i żeńskiej reprezentacji w Lidze Narodów 2027.

W praktyce powinno to być jedynie dopełnienie formalności. Po przywróceniu do światowego rankingu reprezentacja mężczyzn zajmuje 3. miejsce, a drużyna kobiet 9. pozycję, co daje obu zespołom bardzo duże szanse na udział w przyszłorocznej edycji Ligi Narodów.

Decyzja FIVB wywołała burzę

Powrót rosyjskich reprezentacji od początku wzbudza ogromne kontrowersje. Wielu przedstawicieli siatkarskiego środowiska krytykuje decyzję FIVB, wskazując, że Rosja wciąż prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie. Światowa federacja uzasadniła jednak swoją decyzję zmianą stanowiska Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

"Zgodnie z wcześniejszą decyzją Zarządu FIVB o zastosowaniu się do zaleceń Komitetu Wykonawczego MKOl oraz po niedawnej decyzji Zarządu MKOl zalecane wcześniej warunki uczestnictwa dotyczące rosyjskich sportowców i drużyn nie mają już zastosowania. Rosyjscy sportowcy i sędziowie techniczni we wszystkich dyscyplinach będą mogli powrócić do światowych i oficjalnych zawodów FIVB" - przekazała federacja w oficjalnym komunikacie.

Mecze z Serbią będą kolejnym etapem przygotowań rosyjskiej kadry kobiet do pełnego powrotu na międzynarodową scenę, który - mimo licznych kontrowersji - wydaje się już przesądzony.

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