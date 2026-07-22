Dzień 7 lipca 2026 roku zapisze się czarnymi zgłoskami w historii olimpizmu. Tego dnia bowiem MKOl podjął bulwersującą, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, decyzję o tymczasowym zniesieniu zawieszenia rosyjskich zawodników i zawodniczek. To w naturalny sposób otwiera im drogę do podjęcia walki w kwalifikacjach do letnich igrzysk olimpijskich 2028 roku w Los Angeles.

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Rosyjski minister zadowolony z FIFA

- Sport pozostaje upolityczniony i powiązany z władzą w Rosji. A sportowcy, którzy będą od teraz startować w międzynarodowych zawodach, nie będą badani pod kątem neutralności. Występować mogą więc osoby, które otwarcie popierają wojnę i politykę Władimira Putina - w rozmowie z dziennikarzem Sport.pl Dominikiem Senkowskim przyznał Bartłomiej Banasiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.

Są światowe federacje, które niemal od razu na oścież otworzyły drzwi rosyjskim (i białoruskim) sportowcom. Przoduje tu ta siatkarska (FIVB), ale także piłki ręcznej (IHF) czy tenisa stołowego (ITTF). Decyzja MKOl-u zaskoczyła nawet samych Rosjan.

- Nikt w to nie wierzył, nawet moi najbliżsi. I ważne osobistości polityczne, z którymi rozmawiałem, też nie wierzyły. Dlaczego? Wyjaśnię. Bo odzwyczaili się od dobrych wiadomości, odzwyczaili się od tak dobrej dyplomacji. Nazwaliśmy naszą operację 'ofensywną operacją dyplomatyczną'. Działaliśmy na polecenie prezydenta naszego kraju, Władimira Władimirowicza Putina, aby przywrócić prawa naszym sportowcom - przyznał rosyjski minister sportu Michaił Diegtiariow w rozmowie z radiem "Komsomolskaja Prawda".

W dalszej części długiego wywiadu polityk pochwalił to, co robi Gianni Infantino, kierujący FIFA i jednocześnie przyznał, że Rosja ma kłopot z UEFA, a więc z europejską centralą piłki nożnej.

- W futbolu proces negocjacji nie ustał. Trzeba przyznać, że ogólnie rzecz biorąc, kierownictwo FIFA ma dobrą wizję i rozumie, że Rosja musi wrócić do gry. Na razie utknęliśmy na europejskiej pustyni zwanej UEFA - powiedział Diegtiariow.

Dziennikarz radia "Komsomolskaja Prawda" podsunął rosyjskiemu ministrowi sportu pomysł przejścia z UEFA do AFC, a więc Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej.

- Nie chciałbym tego komentować, bo moje słowa są ciężkie. Wystarczy je wypowiedzieć, a wszyscy uciekną. Mogę jedynie zaznaczyć, że w szachach taki manewr przyniósł rezultat. Rosyjska Federacja Szachowa przeszła do Azji i nasi szachiści czują się tam całkiem dobrze. Ale do każdego sportu trzeba podchodzić indywidualnie - powiedział protegowany Władimira Putina.

- Jeśli chodzi o piłkę nożną, uważam, że perspektywa sądowa mogłaby być dobra. Być może byłoby to nawet ulgą dla niektórych międzynarodowych działaczy, którzy nie mogą przebić się przez własne wewnętrzne komitety wykonawcze, rady i tak dalej - dodał Michaił Diegtiariow.