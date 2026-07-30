Rekordowy wynik na mistrzostwach świata! To przejdzie do historii

To, co dzieje się podczas 11. edycji mistrzostw świata kobiet do lat 18 w Rumunii, przechodzi pojęcie. W rundzie wstępnej turnieju poziom poszczególnych drużyn różni się od siebie diametralnie. W rywalizacji tej wyraźnie odstają zawodniczki z Fidżi.

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Rekord Francuzek pobity. Zawodniczki Fidżi przegrały z Chorwacją 63 bramkami

- Jestem bardzo szczęśliwa i wdzięczna za tę szansę. Jestem też dumna z dziewczyn i z tego, jak daleko zaszłyśmy. To nie była łatwa droga, zmagałyśmy się z dużymi trudnościami finansowymi. Jestem jednak ogromnie wdzięczna za tę okazję i możliwość reprezentowania mojego kraju. Najważniejsze, co chcę wyciągnąć z tych MŚ, jest to, żeby nawiązać przyjaźnie i po prostu cieszyć się czasem spędzonym na turnieju - powiedziała reprezentantka Fidżi Adi Seinimili Logavatu po meczu z Francją.

Już tamto spotkanie, wydawało się, kuriozalne. Szczypiornistki z Oceanii przegrały je 2:55, co mogło być długo niepobitym rekordem wszech czasów. Okazało się jednak, że młode Chorwatki wygrały z Fidżi w jeszcze większym wymiarze, bo różnicą aż 63(!) bramek: 67 do 4.

"Mecz w Rumunii od pierwszej minuty był grą do jednej bramki. Chorwacja już przed zejściem na przerwę wypracowała nieosiągalne prowadzenie 33:2, a w drugiej połowie kontynuowała grę w tym samym rytmie, pozwalając rywalkom na zdobycie zaledwie dwóch kolejnych trafień" - zrelacjonowały chorwackie media.

"Maja Elena Hajdinjak sama rzuciła 19 bramek, myląc się zaledwie raz. Osiem trafień dołożyła Luna Gojak, a siedem Tena Jurlina. Trzy chorwackie bramkarki zanotowały łącznie 19 obron (Lora Tetec siedem, a Vanessa Bebić i Kristina Goricanec po sześć). W zespole Fidżi najlepsza była Ivamere Buituni z dwoma trafieniami" - zaznaczono.

Co ciekawe, mimo tak ogromnej wygranej Chorwatki nie są pewne gry w dalszej części turnieju. Przegrały bowiem w pierwszym spotkaniu z Egiptem 24:27, więc w ostatnim pojedynku grupowym będą musiały walczyć z faworyzowaną Francją o zwycięstwo.

Reprezentacja Fidżi w ostatnim meczu w ramach grupy A zmierzy się z Egiptem. Można spodziewać się kolejnej, bolesnej przegranej zawodniczek z Oceanii. Początek w sobotę 1 sierpnia o godzinie 11.45.

Tytułu mistrzowskiego sprzed dwóch lat bronią młode szczypiornistki z Hiszpanii.