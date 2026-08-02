Wyrzucili go po aferze alkoholowej. Teraz wraca i przerywa milczenie

Medved jest obecny w skokach jako trener już od wielu lat. Najpierw trenował słoweńskich zawodników, przez wiele sezonów prowadząc ich kadrę B, a w zeszłym roku odszedł do Finlandii. Tam zajął się głównym zespołem, ale podczas najważniejszej imprezy sezonu zrobiło się o nim głośno wcale nie ze względu na sport.

Słoweniec przed konkursem na dużej skoczni miał incydent alkoholowy, po którym został wyrzucony z reprezentacji olimpijskiej i musiał wyjechać z Włoch. Kilka tygodni później został zwolniony przez Fiński Związek Narciarski, do końca sezonu kadrę prowadził jego asystent Lasse Moilanen.

Medved po aferze alkoholowej na igrzyskach: Zachowałem twarz

- Nie ma sensu do tego wracać - mówi Sport.pl o sprawie z lutego Medved. - Ludzie popełniają błędy. Dziś mogę spojrzeć każdemu prosto w oczy bez problemu, zachowałem twarz. A chyba nie każdy może tak samo się zachować wobec mnie. Ale to ich problem, nie mój - dodaje Słoweniec.

O pożegnaniu z Finami Medved też nie wypowiada się zbyt szeroko. - Zostawiłem już to wszystko w przeszłości. I może innym. Wiem, czego tam dokonałem i z tego mogę być dumny, wykonaliśmy dobrą robotę. Mam nadzieję, że po wykonaniu tej pracy będą mogli dalej osiągać sukcesy - przekazuje szkoleniowiec.

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Słoweniec wrócił do pracy, został trenerem w Chinach. "To dla mnie spore wyzwanie"

Tymczasem czeka na niego nowe wyzwanie. To praca z jeszcze większą "egzotyką" świata skoków, czyli Chinami. - Mają nowoczesne centra treningowe czy tunel aerodynamiczny, sporo infrastruktury po igrzyskach olimpijskich, a teraz także nowe miejsce przy granicy z Kazachstanem, do tego są dwa starsze obiekty. Same Chiny to wielki kraj, odległości i podróżowanie to spore wyzwanie. Chciałbym, żeby stały się skokową nacją - podkreśla Igor Medved.

Nie udało się mu jeszcze skompletować całego sztabu, ale Medved będzie trenerem głównym. Pomagać będzie także inny Słoweniec Nejc Frank i Pierre Hartmann. Do nich dojdą jeszcze dwaj Rosjanie, którzy na razie mają problemy z wizami - Roman Paszkin, który był już w kadrze w przeszłości, a także były skoczek Denis Korniłow.

- Ta praca to dla mnie spore wyzwanie. Porównując do Finlandii, powiedziałbym, że całkiem podobne. Tam zaczęliśmy od długiego okresu bez wielkiej formy i podiów. I udało nam się doprowadzić do podium w duetach i indywidualnie (te wyniki przyszły, gdy Medved był zawieszony w roli trenera Finów - przyp.). Tutaj czeka na mnie coś nowego i nie mogę się doczekać, żeby pomóc chińskiej kadrze - podsumowuje Igor Medved.

Następca Medveda w Finlandii chce podtrzymać sukcesy niespodzianki zeszłej zimy

W Finlandii następcą Medveda został Lauri Hakola. 46-latek już dwa razy prowadził tę kadrę - w latach 2018-2020 i 2023-2024. Teraz wrócił i zajmuje się zarówno grupą skoczków, jak i skoczkiń. To po części ze względu na finanse - w fińskim związku wciąż dość oszczędnie działa się wokół sztabów szkoleniowych po kilku latach ostrych cięć.

- Cały czas pracowałem z tym zespołem i zawodnikami. To były inne role, ale nie za wiele się zmieniło. Oczywiście, teraz więcej podróżuję, ale właściwie wykonuję tę samą pracę co wcześniej - wskazuje w rozmowie ze Sport.pl Hakola.

Finowie w końcówce zeszłego sezonu stali się jedną z jego największych niespodzianek, byli w stanie skakać nawet na poziomie wchodzenia na podium. Teraz chcieliby utrzymać ten pozytywny trend. - Staramy się kontynuować dobrą robotę. Zbieramy to, co działało odpowiednio w przeszłości i nie wprowadzamy ogromu zmian. Pracujemy nad podstawami i się przygotowujemy. Ale pewnie, że z radością odebralibyśmy podobne wyniki do tych z końcówki zeszłej zimy - zapewnia szkoleniowiec.