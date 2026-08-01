Haniebne słowa legendy. Oto co mówi po przywróceniu Rosjan

Rosyjscy pięściarze od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie byli wykluczeni z międzynarodowych zawodów. Tak było do kwietnia tego roku, gdy organizacja World Boxing pozwoliła im na starty pod neutralną flagą, przy spełnieniu warunków. Z czasem sprawy nabrały tempa.

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Rosjanie w pełni wracają do międzynarodowego boksu. Roy Jones Jr zabrał głos

W czwartek 30 lipca wspomniana organizacja World Boxing zdecydowała się całkowicie znieść ograniczenia dla Rosjan. "Decyzja organizacji World Boxing o dopuszczeniu rosyjskich bokserów do rywalizacji bez ograniczeń jest istotnym krokiem, który umożliwi tym sportowcom udział w igrzyskach olimpijskich" - przekazała rosyjska agencja TASS. Skontaktowała się ona z prośbą o komentarz do Roya Jonesa Jr.

Jak zareagował na te wieści były mistrz świata w czterech kategoriach wagowych? - To słuszna i ważna decyzja. Sportowcy powinni móc rywalizować; nie powinno być sztucznych ograniczeń. Cieszę się szczęściem rosyjskich bokserów, powinni mieć do tego prawo - powiedział.

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Trudno było spodziewać się krytycznego komentarza ze strony Jonesa Jr., który od 2015 r. sam ma rosyjski paszport. Dostał go w absolutnie wyjątkowym trybie - 19 sierpnia wspomnianego roku poprosił o nadanie obywatelstwa samego prezydenta Władimira Putina (tłumaczył to m.in. częstymi przyjazdami do kraju z powodów biznesowych) podczas ich rozmowy w Sewastopolu na Krymie (już okupowanym przez Rosjan). Pozytywna odpowiedź Amerykanin dostał już 12 września, zatem niespełna cztery tygodnie po rozmowie z Putinem.

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Nie dziwi, że pierwszą walkę po przyznaniu rosyjskiego obywatelstwa Jones Jr stoczył właśnie w "nowej ojczyźnie". 12 grudnia 2015 r. zawiódł jednak publikę w moskiewskiej hali VTB Ice Palace, przegrywając przez nokaut w czwartej rundzie z Enzo Maccarinellim. Była to jego dziewiąta porażka w zawodowym ringu, potem miał jeszcze pięć pojedynków, z których przegrał tylko ostatni, z Anthonym Pettisem (większościowa decyzja). Karierę zakończył z bilansem 66-10.