Tragiczne wieści po lawinie na Broad Peak. Legenda uznana za zmarłą

Nirmal Purja w ostatnich dniach stanął na czele 10-osobowej wyprawy na szczyt Broad Peak. Niestety, po zejściu lawiny zostali oni uznani za zaginionych, a z czasem potwierdzono nawet śmierć dwojga członków wyprawy. Sytuacja jest tragiczna.

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Tragiczna wyprawa na Broad Peak. Lawina najpewniej uśmierciła 10 osób. Namierzyli kolejne ciała

Informacje dotyczące poszukiwań publikuje Pakistański Klub Alpejski (ACP). Wedle tych piątkowych dzięki dronom udało się namierzyć kolejnych siedem ciał (nie było śladu po Pakistańczyku Sohailu Sakhim) . Akcja ratunkowa trwa nieustannie, a w sobotę około południa czasu polskiego ACP przekazał kolejne wieści.

"Naziemne zespoły ratownicze pracują obecnie nad dotarciem do miejsc wskazanych podczas rozpoznania powietrznego. Śmigłowce są nadal aktywnie zaangażowane w poszukiwania z powietrza, identyfikację wizualną oraz wsparcie operacyjne dla ratowników działających na ziemi" - czytamy na profilu organizacji na Instagramie.

"Oficjalnie wydobyto dwa ciała - zidentyfikowane jako Nathira Al Harthy (Oman) i Pur Bahadur Sherpa (Nepal) - oraz urwaną kończynę (nogę). Władze poinformowały również o zlokalizowaniu z powietrza kolejnych ciał; jednak ich oficjalna identyfikacja będzie możliwa dopiero po bezpiecznym dotarciu naziemnych zespołów ratowniczych na miejsce" - dodano. Szanse na to, że którykolwiek z członków wyprawy przeżył, są praktycznie zerowe.

Nirmal Purja uznany za zmarłego podczas wyprawy na Broad Peak

Mniej więcej w tym samym czasie, co post ACP, na Instagramie ukazał się komunikat organizującej wyprawę firmy Elite Exped, należącej do Purjy. Tam ogłoszono, że 43-latka uznaje się za zmarłego w wyniku zdarzeń na Broad Peak.

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"Z głębokim smutkiem i ogromnym bólem serca potwierdzamy dziś, że Nirmal 'Nimsdai' Purja tragicznie zginął w wyniku zejścia lawiny na Broad Peak. Otrzymaliśmy też potwierdzenie, że pozostali uczestnicy wyprawy niestety również nie przeżyli" - ogłoszono.

"Opłakujemy dziś nie tylko Nimsa, ale także wszystkie osoby, które straciły życie w tej tragedii, w tym jego zaufanych partnerów wspinaczkowych i przewodników: Pur Bahadura Gurunga (Yukta) oraz Nimę Sherpę. Łączymy się w bólu i modlitwie z ich rodzinami, przyjaciółmi oraz bliskimi, składając im szczere kondolencje. Żadne słowa nie są w stanie ukoić bólu po tej niewyobrażalnej stracie; prosimy wszystkich o uszanowanie prywatności rodzin w tym trudnym czasie żałoby" - dodano.

Pozostaje czekać na oficjalne komunikaty ze strony służb i organizacji prowadzących akcje ratunkową na Broad Peak, które jeszcze nie potwierdziły, co stało się z ośmioma członkami wyprawy porwanymi przez lawinę.