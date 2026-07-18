Skandaliczna decyzja ws. Rosjan uderzy w Polskę. "Możemy spodziewać się prowokacji"

Międzynarodowy Komitet Olimpijski dopuszcza Rosjan do rywalizacji już bez ograniczeń. Dlaczego? Bartłomiej Banasiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej tłumaczy kulisy, wskazuje, że główny argument za decyzją korzystną dla Rosji w rzeczywistości jest nieprawdziwy. Ma to wpływ także na Polskę, która organizuje mistrzostwa świata w siatkówce. Władze siatkarskie zapraszają znów Rosjan do gry - czy będziemy musieli iść wpuścić do kraju? Czy zostaną nam odebrane mistrzostwa? Co z kibicami, których nie da się prześwietlić? Ekspert wyjaśnia kluczowe wątki oraz wskazuje najbardziej realny scenariusz.

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Dominik Senkowski: Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOI) poinformował, że tymczasowo znosi decyzję o zawieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Zaskoczenie czy niekoniecznie?

Bartłomiej Banasiewicz: Dla mnie osobiście jest to pewnego rodzaju zaskoczenie, chociaż mogliśmy zauważyć przesłanki wskazujące, że taka decyzja nastąpi. Pamiętamy wypowiedzi szefowej MKOI Kirsty Coventry z kwietnia. Podkreślała, że sportowcy z każdego kraju powinni móc startować bez względu na sytuację polityczną. Wtedy uważałem, że miała na myśli Białoruś - tym bardziej że na początku maja została podjęta decyzja w ich sprawie. Wtedy zdjęto rekomendacje dotyczące zakazu startu białoruskich sportowców.

Jednakże działacze poszli krok dalej, a podobne działania zostały podjęte także w stosunku do Rosji. Rosjanie już od wielu miesięcy podkreślali, że decyzja jest bliska. Mówił o tym chociażby minister sportu i szef Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Michaił Diegtariow. Podkreślał wielokrotnie, że działają na wielu polach - przede wszystkim jeśli chodzi o dostarczanie odpowiednich dokumentów stwierdzających, że zawieszenie rosyjskich sportowców jest bezprawne, że to przykład dyskryminacji. Jak widać ich lobbing okazał się skuteczny.

To, co może zaskakiwać najbardziej, to przede wszystkim argumenty, jakimi operuje MKOI.

Który konkretnie?

- Jeden z tych, który miał przeważyć, opiera się na obserwacji, że obecnie w ramach Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego nie są zrzeszone lokalne komitety olimpijskie z okupowanych regionów Ukrainy. Na podstawie właśnie takich działań Rosji, czyli włączenia tych lokalnych komitetów, w 2023 roku Rosyjski Komitet Olimpijski został zawieszony. MKOI trzymał się tego kurczowo.

Problem w tym, że prawda jest zupełnie inna, co kilka dni po ogłoszeniu decyzji o odwieszeniu Rosjan potwierdził sam ich minister sportu. Podkreślił, że to są nadal tereny rosyjskie, że w Noworosji wspierany jest sport i nic się nie zmieniło. Zmieniła się tylko jedna rzecz, taka bardziej formalna - faktycznie te lokalne komitety nie są już zrzeszone w ramach Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, gdyż po prostu na terenie całej Rosji rozwiązano lokalne komitety olimpijskie.

Aktualnie przeprowadzana jest reforma struktur sportowych, gdyż uznano, że system, który działał od ponad 30 lat, jest już przestarzały. Jednocześnie na tych okupowanych terenach z roku na rok zwiększane jest wsparcie, coraz więcej pieniędzy z budżetu Federacji Rosyjskiej idzie na sportowców, trenerów czy kluby piłkarskie. Powstają nowe obiekty sportowe. Według rosyjskich władz w ciągu najbliższych kilku lat te tereny powinny zostać w pełni zintegrowane z resztą kraju, także w obrębie sportu.

Czyli jeden z kluczowych argumentów, na podstawie którego MKOI podjął ostatnią decyzję, jest w rzeczywistości nieprawdziwy?

- Tak, jest nieprawdziwy. Ta decyzja zaskoczyła mnie jeszcze z innego powodu. Wydaje się, że w Rosji jest nadal dosyć spory problem ze strukturalnym dopingiem. Mimo że władze sportowe z Federacji Rosyjskiej twierdzą, że działają na rzecz eliminowania problemu, trudno jednoznacznie ocenić, czy jest lepiej. Ta sprawa przecież ciągnie się od ponad 10 lat, a rosyjskich sportowców spotykało wielokrotnie wykluczenie ze względu na systemowy doping.

MKOI mówi, że decyzja o odwieszeniu Rosjan jest tymczasowa. Co to oznacza?

- Moim zdaniem to jest furtka zabezpieczająca. Widziałem maile wysyłane do działaczy przez ukraińskich dziennikarzy, którzy wskazywali, że minister sportu Rosji sam mówi o tym, jak te tereny są nadal wspierane przez Rosyjski Komitet Olimpijski. MKOI miał odpowiedzieć Ukraińcom, że będzie badał sprawę, przyglądał się temu. Ewidentnie zostawia sobie możliwość cofnięcia ostatniej decyzji, chociaż myślę, że wycofanie się byłoby bardzo trudne. Tym bardziej że kolejne federacje odpowiedzialne za poszczególne dyscypliny sportowe zaczęły przywracać Rosjan do rywalizacji bez ograniczeń.

Co mogło przyczynić się do podjęcia takiej decyzji przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski?

- Myślę, że na pewno zadziałały naciski ze strony niektórych federacji sportowych. W wielu z nich nadal znajdują się rosyjscy działacze, którzy wywierają odpowiedni lobbing na MKOI. Ponadto część państw nie jest przeciwnych startu Rosjan. W Azji nie patrzą tak krytycznie na kwestię przywrócenia Rosjan jak w Europie, podobnie jak w krajach z Afryki. To nie rok 2022, coraz więcej państw z różnych zakątków świata albo jest obojętnych, albo opowiada za przywróceniem rosyjskich sportowców.

Część z nich wskazuje także na podwójne standardy: inaczej traktowani są zawodnicy z Izraela, a inaczej z Rosji. Takie argumenty padają głównie ze strony krajów Półwyspu Arabskiego, które są po prostu skonfliktowane z Izraelem.

Do tego wymienię jeszcze inny czynnik, czyli już takie zmęczenie tematyką wojenną. Dla nas nadal temat wojny rosyjsko-ukraińskiej jest istotny, gdyż to jest wojna, która rozgrywa się niedaleko polskiej granicy. To jest też temat bardzo ważny dla krajów naszego regionu, między innymi państw bałtyckich, które czują zagrożenie ze strony Rosji. Natomiast załóżmy takie państwa z Azji, z Afryki nie odczuwają tego. Coraz mniej słyszą o wojnie, a Rosja też jest dla wielu istotnym partnerem gospodarczym czy politycznym.

Rosjanie zostali dopuszczeni bez ograniczeń do siatkówki przez FIVB. Można było się tego spodziewać?

- Czytałem sporo komentarzy i dla każdego był to zaskakujący ruch. Szczególnie że został podjęty bardzo szybko, bodajże w ciągu jednego czy dwóch dni od decyzji MKOI. Wiemy też, że CEV na razie jeszcze nie podejmuje odpowiednich kroków, bada sytuację.

To wszystko ma znaczenie w kontekście Polski i mistrzostw świata, które w przyszłym roku odbędą się u nas. Polska ma jasne stanowisko wobec Rosji, rosyjskich sportowców oraz ich wpuszczania na teren naszego kraju. Wiemy, że po prostu tacy sportowcy najprawdopodobniej nie otrzymają wiz. I tu pojawia się duża komplikacja: czy FIVB będzie próbowało wywrzeć nacisk na stronę polską po to, aby wpuścić Rosjan na teren swojego kraju?

- Nie chodzi tylko o wizy, ale też o kwestie bezpieczeństwa. Wiadomo, że mecze z Rosjanami będą spotkaniami podwyższonego ryzyka. Wiele reprezentacji będzie również odmawiało gry z Rosją, więc pojawia się sporo problemów. Zauważamy też reakcję Rosji na decyzję FIVB. Ich minister sportu w jednym z wywiadów stwierdził, że będzie robił wszystko, aby Rosjanie mogli startować w międzynarodowych zawodach, a kraje, które odmówią goszczenia Rosjan - tu wskazał m.in. na Estonię, Polskę, Niemcy, Litwę oraz Łotwę - mogą obawiać się odebrania im prawa do organizacji danej imprezy.

Tak Rosjanie będą działać, naciskać na kary dla gospodarzy. Trudno było tych słów nie odebrać jako komentarz do zmian w siatkówce i przyszłorocznych mistrzostw świata. Estonii zostały zabrane dwie imprezy na poziomie juniorskim. Polsce również zostały odebrane mistrzostwa Europy juniorów w podnoszeniu ciężarów. To pokazuje, że podobne groźby nie muszą być nierealne.

Biorę pod uwagę jeszcze inny scenariusz: Polska nie straci prawa do organizacji turnieju, ale podobnie jak w przypadku tegorocznych mistrzostw Europy w futsalu pojawi się dodatkowy gospodarz. I to na terytorium tego kraju Rosja będzie rozgrywała mecze siatkarskich mistrzostw świata.

Przykładowo Węgry albo Serbia?

- Tak, to możliwe. Chodziłoby o kraj, który ma dobre stosunki z Rosją albo chociaż neutralne. Tylko tu się pojawia kolejny problem - czy każda reprezentacja będzie chciała grać z Rosjanami? Wydaje się, że wiele odmówiłoby takiego meczu. Tutaj mówimy o siatkówce, ale dwa miesiące temu w rosyjskich mediach przytaczano dane po ostatnim kongresie FIFA w Kanadzie. Z przecieków wynikało, że około 20 z 55 federacji zrzeszonych w UEFA jest kategorycznie przeciw przywróceniu Rosjan. Ich drużyny po prostu odmawiałyby gry z Rosją.

Kolejnych blisko 30 państw też było na "nie", choć w łagodniejszej formie, a jedynie kilka było skorych do tego, by przywrócić Rosjan do rywalizacji międzynarodowej. Europa nadal pozostaje kontynentem, który w większości ma dość ostre stanowisko w tej sprawie. Nie wykluczam, że powstanie pewien front przeciwko przywracaniu rosyjskich sportowców czy drużyn. Pytanie jednak, jaki będzie miał wpływ na rzeczywistość.

Czy to jest realne, że możemy stracić mistrzostwa?

- Dla mnie to wciąż mało prawdopodobny scenariusz. Podobna decyzja spotkałaby się z negatywną reakcją nie tylko Polski, ale także wielu innych państw. Dodatkowo nasz kraj jest ważnym graczem w siatkówce, z wieloma sukcesami i silną ligą. Wiadomo, że Rosja również stanowi duży rynek zainteresowania tą dyscypliną sportu, ale jednak Polska w mojej ocenie jest dla działaczy kluczowa. Widzimy, jaką popularnością cieszy się siatkówka nad Wisłą. To są realne pieniądze, więc myślę, że FIVB nie będzie chciało podejmować aż tak radykalnych kroków.

Dlatego, jeśli miałbym przewidywać, jaką mogą podjąć decyzję, gdyby Polska nie chciała wpuścić Rosjan, a FIVB naciskałoby na to, aby oni przyjechali, to spodziewam się właśnie dodatkowego gospodarza. Na tegorocznym Euro w futsalu zarówno Litwa, jak i Łotwa nie chciały wpuścić Białorusinów i wtedy pojawił się kolejny współgospodarz turnieju - Słowenia.

A co z kibicami? Gdyby mistrzostwa odbyły się jednak normalnie w Polsce, to czy musimy wpuścić fanów z Rosji, czy też możemy im odmówić wjazdu?

- To może być jeszcze bardziej skomplikowane, a Polska raczej nie wpuści kibiców. Siatkarze to sportowcy, a fani mogą zachowywać się różnie. Trzeba byłoby ich wszystkich dokładnie prześwietlić, co nie będzie łatwe. Widać też na obecnym mundialu, że w rywalizacji państwo - światowa federacja silniejszą pozycję ma ten pierwszy podmiot. Amerykanie mają dosyć restrykcyjną politykę wizową, kibice z wielu państw mieli praktycznie zerową możliwość przyjazdu na turniej. Wszystko zależało od USA, działacze FIFA nie mieli na to wpływu. Liczy się przede wszystkim polityka państw.

Sam MKOI odpowiedział jednej z rosyjskich agencji prasowych, że będzie czynił wszelkie starania, aby Rosjanie otrzymywali wizy na imprezy, ale jednak wydawanie wizy nie należy do ich uprawnień. To rola suwerennych państw. Nawet jeśli będą stosowane naciski, ale ostateczna decyzja należy do państwa. Tak też będzie w przypadku Polski i siatkarskich mistrzostw.

A może Rosjanie zagrają u nas i nie będzie żadnych problemów? Pogodzimy się z tym, a Rosja nie będzie stwarzać problemów podczas turnieju.

- To jest w mojej ocenie najmniej prawdopodobne. Stosunek Polaków do Rosjan jest znany, podobnie jak do wojny. Mamy świadomość, że możemy spodziewać się wielu prowokacji.

Do tego mistrzostwa odbędą się tuż przed kolejnym wyborami parlamentarnym w naszym kraju. Wybór są w październiku 2027, turniej od 10 do 26 września.

- To też może mieć znaczenie. Z tych wszystkich powodów widzę zerową szansę na to, by Rosja wzięła udział w tych zawodach na terenie naszego kraju. Chyba że wcześniej zakończyłaby się wojna, co na obecną chwilę też nie jest wysoce prawdopodobne. Każdy chciałby pokoju, ale to nie jest takie proste. Nie da się też zmienić podejścia Rosjan, także do sportu.

Pamiętajmy, jak sport pozostaje upolityczniony i powiązany z władzą w Rosji. A ci sportowcy, którzy będą od teraz startować w międzynarodowych zawodach, nie będą badani pod kątem neutralności. Możemy spodziewać się, że na danym turnieju wystąpią osoby, które otwarcie popierają wojnę, otwarcie popierają politykę prowadzoną przez Władimira Putina i to też może wzbudzać spore kontrowersje.

Wiemy już, że na kolejnych letnich igrzyskach w Los Angeles 2028 mają pojawić się Rosjanie i Białorusini. Co w sytuacji, gdy na podium stanie rosyjski oraz ukraiński sportowiec? Nie wykluczam bojkotów i sporów na tle tego przywrócenia Rosjan do międzynarodowej rywalizacji. Przeciwnicy będą słusznie podkreślać, że wojna wcale się nie skończyła, a osoby, które ją wywołały, nie zostały rozliczone i najprawdopodobniej nigdy nie zostaną.

A jak to wygląda w innych dyscyplinach drużynowych?

- Podobnie jak FIVB postąpiła Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej, która dopuści do startów reprezentacje Rosji z symbolami narodowymi. Nie wiemy jednak, kiedy ostatecznie zobaczymy rosyjskich szczypiornistów w międzynarodowych zawodach. Stanowiska w tej sprawie nie określiła na razie Europejska Federacja Piłki Ręcznej, a to jest kluczowe w kwestii powrotu Rosjan.

Koszykarska federacja FIBA do września wstrzymuje się z decyzją co do rosyjskich reprezentacji. Warunkowo umożliwiono start rosyjskiej reprezentacji kobiet i mężczyzn do lat 21. Jeśli chodzi o Euroligę, też nie wiadomo, jaka decyzja zostanie ostatecznie podjęta, ale możemy się spodziewać, że Rosjanie nie wystąpią w najbliższym sezonie.

W piłce nożnej sytuacja jest jasna - UEFA jest całkowicie przeciw Rosji. Stwierdziła, że rosyjskie drużyny wrócą do międzynarodowej rywalizacji wtedy, gdy zakończy się wojna. To stanowisko jest stałe. Gianni Infantino z FIFA przebąkiwał na początku roku, że każda drużyna powinna mieć szansę na grę, a futbol ma być narzędziem pokoju. Natomiast Infantino należy do tych, którym bardzo zależy na władzy, na głosach.

W mojej ocenie do kongresu FIFA, który odbędzie się w marcu 2027, a będzie połączony z wyborami na prezydenta organizacji, Infantino nie podejmie żadnej decyzji. Bałby się utraty głosów. Mogłaby się wywiązać koalicja europejska, wystawić innego kandydata, który przekonałby federacje innych kontynentów.

Wiemy tylko, że FIFA zgodziła się na udział rosyjskiej kadry do lat 15. w turnieju w Azerbejdżanie i to wzbudziło kontrowersje, ale obie organizacje piłkarskie od lat podkreślają, że nie powinno się karać dzieci za błędy dorosłych, więc to też jest pewnego rodzaju konsekwencja ich wcześniejszej postawy.

A są sporty zespołowe, w których Rosjanie mogą normalnie startować?

- Tak - chociażby piłka wodna. To dzięki decyzji World Aquatics sprzed kilku miesięcy. To była jedna z pierwszych federacji, która zdecydowała się na podobny krok w rywalizacji drużynowej. Co więcej, pojawiła się taka sytuacja, że Ukraina trafiła na Rosję i odmówiła rozegrania meczu w piłce wodnej.

Dla Rosjan jest obecnie bardzo ważne, jak postanowią rządzący hokejem na lodzie. To dla nich kluczowa dyscyplina zespołowa. Rosjanie już w tym roku liczyli, że wrócą na igrzyska olimpijskie, ale tak się nie stało. Liczą, że zostaną przywróceni i wystąpią na mistrzostwach świata w następnym roku czy za dwa lata. Będą starali się podejmować jak najwięcej działań, bo to sport, który wzbudza duże zainteresowanie. W Rosji występują światowe gwiazdy hokeja, jeden z klubów zakupił niedawno bramkarza reprezentacji Norwegii, wybranego najlepszym golkiperem tegorocznych mistrzostw świata.