Polska ma poważny problem. Plany Andrzeja Dudy mogą legnąć w gruzach

Kiedy na przełomie czerwca i lipca w Krakowie odbyły się trzecie w historii igrzyska europejskie, wiele mówiło się również o tym, że Polska będzie chciała zorganizować zimowe IO w Zakopanem. Niedługo później w mediach pojawiła się za to informacja, że Prawo i Sprawiedliwość chce pójść o krok dalej i planuje zorganizowanie... letnich igrzysk olimpijskich w Warszawie.

Polska ma poważny kłopot. Wielki gracz chce zorganizować igrzyska olimpijskie 2036

Pierwotnie głównymi kandydatami do zrealizowania tego wydarzenia były Meksyk, Węgry, Indonezja i Turcja, a konkretniej Stambuł. Jak się okazuje, na dużego faworyta wyrastają również Niemcy. Nie tak dawno portal Berlin.de poinformował, że burmistrz Berlina Kai Wegner zadeklarował chęć zorganizowania IO, a to wcale nie koniec.

Portal TZ.de. przekazał we wtorek, że władze kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii również wyraziły chęć zrealizowania przedsięwzięcia w ich stolicy - Dusseldorfie. Zarówno Sekretarz Stanu ds. Sportu i Wolontariatu Andrea Milz, jak i burmistrz miasta Stephan Keller podpisali już stosowne oświadczenie, które deklaruje chęć zostania gospodarzem IO 2036 lub 2040.

Niewątpliwie zorganizowanie takiej imprezy przyniosłoby Polsce ogromną sławę, natomiast biorąc pod uwagę ewentualne koszty, wydaje się to zadanie karkołomne. Jakiś czas temu podawaliśmy, ile łącznie mogłoby ona kosztować. Nieoczekiwanie byłoby to niewiele mniej, niż wydała Japonia na przygotowanie ostatnich IO w Tokio.

We wtorek 13 listopada podczas posiedzenia sejmu prezydent RP Andrzej Duda ponownie wypowiedział się na temat organizacji IO, potwierdzając zainteresowanie organizacją wydarzenia. - Ten olbrzymi sukces naszego kraju (Euro 2012 - red.) udowodnił, to my udowodniliśmy, że potrafimy zorganizować wielką imprezę, wielkie wydarzenie sportowe. Takim impulsem może być w przyszłości organizacja przez Polskę igrzysk olimpijskich. Nie bójmy się marzyć, ale bądźmy ambitni i realizujmy nasze marzenia - podsumował.

Gospodarz igrzysk olimpijskich 2036 zostanie wybrany do 2025 roku.