Tak ma wyglądać skład Barcelony w LM. Wiadomo, co z Lewandowskim

W ostatnich tygodniach Barcelona gra naprawdę słabo. Poza stylem gry coraz mniej satysfakcjonujące są również wyniki. Do niepewnych zwycięstw dochodzą bolesne porażki - jak ta z Realem Madryt (1:2) w El Clasico czy z Szachtarem Donieck w Lidze Mistrzów (0:1). To wszystko powoduje, że coraz częściej mówi się o przyszłości Xaviego.

Barcelona szykuje się do meczu z Porto. "Pierwszy finał przyszedł w listopadzie". Jaki skład Xavi pośle do boju?

W La Liga Girona i Real mają już cztery punkty przewagi nad Barceloną. W Lidze Mistrzów, zamiast zagwarantować sobie spokojny awans - do tego wystarczyłby remis w drugim meczu z Szachtarem - nagle okazuje się, że mistrzowie Hiszpanii mogą wylecieć z tych rozgrywek. Jakkolwiek nieprawdopodobne by się to nie wydawało, to tak słabo grającej Barcelonie hiszpańskie media i kibice nie będą odpuszczać.

Jakie nastroje panują wokół Barcelony przed meczem z Porto? Z odpowiedzią przychodzi tutaj hiszpańska prasa. "Sport" przewidując skład na dzisiejsze spotkanie, pisze: "Zwycięstwo to jedyna recepta na depresję".

I nie może być to zwycięstwo w takim stylu, jak te z ostatnich tygodni. "Drużyna wpadła w moment zwątpienia i jedynie przekonująca wygrana może przywrócić dobre nastroje. Od ostatniego pewnego zwycięstwa Barcelony, 5:0 z Royal Antwerp zespół gra w kratkę i choć jeszcze nic nie przegrał to najwyższa pora zacząć grać lepiej" - pisze "Sport", który odnotowuje też ostatnie problemy mistrzów Hiszpanii z kontuzjami. W meczu z Porto na pewno nie zagra Gavi, który doznał bardzo poważnego urazu podczas meczu kadry. Według gazety Barcelona dzisiaj wyjdzie takim składem:

- Inaki Pena - Araujo - Kounde - Inigo Martinez - Cancelo - Pedri - De Jong - Guendogan - Raphinha - Joao Felix - Lewandowski.

Niemal identyczną jedenastkę przewiduje "Mundo Deportivo", które zwraca uwagę, że dla Barcelony: "Pierwszy finał przyszedł w listopadzie". Jedyną różnicą w porównaniu do składu proponowanego przez "Sport" jest potencjalna obecność Ter Stegena. Jego występ nie jest pewny, bo bramkarz doznał kontuzji pleców w trakcie przerwy na kadrę. "Będzie dziś badany, żeby sprawdzić, czy może zagrać z FC Porto" - pisze "Mundo Deportivo".

Mecz FC Barcelony z FC Porto odbędzie się we wtorek 28 listopada o godzinie 21:00. Jeżeli gospodarze wygrają lub zremisują to spotkanie, to wyjdą z grupy. Zapraszamy do śledzenia relacji z tego starcia na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.