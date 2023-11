Emerytura olimpijska wzrośnie od stycznia. Rząd ogłosił podwyżkę. Znamy kwotę

Emerytura olimpijska, a więc świadczenie pieniężne dla polskich sportowców biorących udział w igrzyskach olimpijskich, funkcjonuje od 2000 roku. Podstawowym warunkiem do jej otrzymania jest wywalczenie przynajmniej jednego medalu olimpijskiego. Dodatkowo należy ukończyć 40. rok życia, a także posiadać obywatelstwo polskie. Ważnym aspektem jest również posiadanie czystej kartoteki oraz brak dyskwalifikacji za doping.

Jak tłumaczą przedstawiciele biura komunikacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, emerytura przysługuje osobom, które wywalczyły medal na:

igrzyskach olimpijskich, czy też w zawodach "Przyjaźń 84",

w będących odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich oraz na igrzyskach głuchych lub zawodach sportowych, odbywających się przed 2001 r.,

w igrzyskach paraolimpijskich lub zawodach sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r.,

w będących odpowiednikiem igrzysk głuchych.

Emerytura olimpijska jest wyższa od przeciętnej emerytury w Polsce, a w 2024 roku ma jeszcze wzrosnąć. Jaka będzie jej ostateczna wartość?

Rząd zapowiada wzrost emerytur olimpijskich. To prawie 300 zł różnicy

W 2023 roku medaliści olimpijscy mogli liczyć na świadczenie rzędu 3942,81 zł. To kwota netto, ponieważ w takiej właśnie wysokości trafia na konta byłych sportowców. Świadczenie wypłacane jest dożywotnio i co miesiąc. Z kolei średnia wysokość emerytury przeciętnego Polaka w obecnym roku wyniosła 3311,61 zł brutto. To pokazuje sporą różnicę.

W następnym roku kalendarzowym zaplanowano podwyżkę wielu świadczeń, w tym właśnie emerytury olimpijskiej. Okazuje się, że będzie ona wynosić 4203,04 zł brutto. Aby ją otrzymać, należy złożyć wniosek w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Warto podkreślić, że rodzaj medalu czy też ich liczba nie mają wpływu na wysokość emerytury. Ta jest stała dla wszystkich olimpijczyków.

Medal olimpijski zapewnia coś więcej niż "tylko" emeryturę

Co więcej, oprócz emerytury sportowcy, którzy wywalczyli medal na imprezie czterolecia, mogą liczyć też na jednorazowe nagrody pieniężne od ministerstwa sportu. Te przyznaje Polski Komitet Olimpijski. I tutaj wysokość takiego świadczenia jest zależna od koloru medalu i tego, czy dany sportowiec sięgnął po niego indywidualnie, czy też drużynowo.

Szanse na kolejne krążki olimpijskie, a także i na emeryturę Polacy będą mieli już w 2024 roku. Impreza czterolecia odbędzie się w dniach 26 lipca - 11 sierpnia w Paryżu.